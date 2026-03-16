Лав о приходе в «Шанхай»: «Я играл в гольф в Аризоне за неделю до того, как оказался в России. Не думал, что буду тренировать в КХЛ – все произошло из-за ситуации Галлана со здоровьем»

Лав о приходе в «Шанхай»: играл в гольф в Аризоне за неделю до приезда в Россию.

Главный тренер «Шанхая » Митч Лав рассказал о том, как принял решение возглавить клуб FONBET чемпионата КХЛ.

41-летний канадец стал главным тренером китайской команды в середине января, когда Жерар Галлан покинул ее из-за проблем со здоровьем.

– Многие иностранные тренеры говорили, что перед приездом в КХЛ у них было лето, чтобы изучить лигу. У вас, насколько я понимаю, такой возможности не оказалось?

– Нет. За неделю до того, как я оказался в России, играл в гольф в Аризоне и получил предложение. В тот момент вообще не думал о том, что буду тренировать в КХЛ. Из-за ситуации со здоровьем Галлана все произошло довольно неожиданно. До этого такой вариант просто не рассматривался.

– После всей истории с уходом из «Вашингтона» были ли какие-то звонки?

– Все произошло очень быстро. Когда стало понятно, что Жерар Галлан по медицинским причинам не сможет вернуться, решение приняли довольно оперативно.

– Может быть, вам звонили другие клубы?

– Нет, лично мне никто не звонил. Я работаю через агентство, поэтому какие-то разговоры могли происходить на этом уровне, но напрямую со мной никто не связывался.

В моем случае все случилось именно из-за той ситуации, когда посреди сезона освободилось место, – сказал Лав.

Тренер «Шанхая» Лав сравнил КХЛ, НХЛ и АХЛ: «Три разных мира, если говорить о менталитете игроков. Мастерства в КХЛ больше, чем в АХЛ»