  • Плющев про слова Козиолса о бане России: «Латвия – вымирающая страна, люди разделены по языковому принципу, одна группа поражена в правах. ИИХФ использует его как тупого ретранслятора»
Плющев про слова Козиолса о бане России: «Латвия – вымирающая страна, люди разделены по языковому принципу, одна группа поражена в правах. ИИХФ использует его как тупого ретранслятора»

Плющев про слова Козиолса о бане России: Латвия – вымирающая страна.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова члена совета ИИХФ Виестурса Козиолса о недопуске России на международные соревнования.

Гендиректор Федерации хоккея Латвии ранее заявил, что ИИХФ не накладывала санкции по отношению к сборным России и Беларуси. Бан связан с решением по поводу безопасности проведения чемпионатов.

– МОК объявил о курсе на постепенное возвращение сборных России в мировой спорт.

– Да, но это общая и пока предварительная установка. А федерации по видам спорта на местах могут подкручивать так, как им угодно.

Возьмите ИИХФ. Показательным считаю недавнее интервью латышского чиновника Козиолса. Меня удивило, зачем российская пресса дала этому стрелочнику слово, ведь интервью выдержано в пренебрежительных тонах, Россию он воспринимает как страну домохозяек и учит жизни, а журналист всему этому как будто подыгрывает.

При этом латышский товарищ, которого ИИХФ использует в роли тупого ретранслятора, в полете вместе с этой организацией переобулся и теперь говорит о том, что никаких санкций в отношении России нет, а вся проблема – исключительно в безопасности. Мол, страны-организаторы чемпионатов мира при участии сборных России и Беларуси не смогут обеспечить эту безопасность. Отсюда и железный занавес для наших стран.

– Но ведь это же скорее отговорки?

– Мы с вами можем сколько угодно ругать всех этих козиолсов и гашеков. Говорить о том, что те же Россия и Беларусь могут сами обеспечить безопасность любого государства-участника. Утверждать, что та же Латвия – вымирающая страна, где люди разделены козиолсами по языковому принципу и одна из групп поражена в правах.

Но все это – пустое сотрясание воздуха. По большому счету ИИХФ о нас безнаказанно вытирает ноги – и на данном этапе мы ничего не можем сделать, – сказал Плющев.

Плющев о переизбрании Третьяка: «От ФХР мало что зависит в нынешней ситуации. Для ИИХФ мы никто и звать нас никак. Там русофобские страны на ведущих ролях»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
Погодите, я правильно понимаю, что РФ не вымирающая страна? Я правильно понимаю, у нас суперрождаемость, нижайшая смертность? Ну и про поражения в правах. Это не у нас задерживают и избивают в отделах полиции девушек из Бурятии только потому, что она выглядит не как-то так?
Ответ Георгий Рыженков
Погодите, я правильно понимаю, что РФ не вымирающая страна? Я правильно понимаю, у нас суперрождаемость, нижайшая смертность? Ну и про поражения в правах. Это не у нас задерживают и избивают в отделах полиции девушек из Бурятии только потому, что она выглядит не как-то так?
У нас просто всем пофиг на своих. Люди гибнут десятками и сотнями тысяч в бессмыссленной мясорубке, гниют в тюрьмах и отделах МВД, теряют дома, но всем плевать. Большая часть просто делает вид, что всё нормально и ничего нигде не происходит, а всё плохое только на Западе.
Ответ Madseryi88
У нас просто всем пофиг на своих. Люди гибнут десятками и сотнями тысяч в бессмыссленной мясорубке, гниют в тюрьмах и отделах МВД, теряют дома, но всем плевать. Большая часть просто делает вид, что всё нормально и ничего нигде не происходит, а всё плохое только на Западе.
Латвия конечно страна вымирающая, только зарплаты и пенсии там в три раза выше чем в России, стране молодой и бурно развивающейся...
Ответ Роман Ижевский
Латвия конечно страна вымирающая, только зарплаты и пенсии там в три раза выше чем в России, стране молодой и бурно развивающейся...
Это потому что у них нет энергичного национального лидера с гениальными многоходовками.
Ответ Роман Ижевский
Латвия конечно страна вымирающая, только зарплаты и пенсии там в три раза выше чем в России, стране молодой и бурно развивающейся...
То-то в Латвии вся молодёжь клубнику в Польше собирает. А газ и элетричество заоблачные цены. Сравнивай и это.
Хорошо что Россия процветающая страна с постоянно растущей численностью и благосостоянием коренного населения
Ответ супермяч
Хорошо что Россия процветающая страна с постоянно растущей численностью и благосостоянием коренного населения
У нас в среднем по палате ситуация правда более радужно выглядит. Понятно, что нас с ними сравнивать очень сложно, совершенно разные величины, но тем не менее
А в России нет категории людей, ущемленных в правах?
Ответ Кросс Тони Кросса
А в России нет категории людей, ущемленных в правах?
Это другое. Понимать надо
Ответ Кросс Тони Кросса
А в России нет категории людей, ущемленных в правах?
более того, даже свои Козиолсы есть
И после вот этих вот речей и на центральных каналах, и в новостях, что Челестини и Бразил виноваты, а Талалай такой мальчик-хулиганчик с эмоциями просто не справился, просто хочется перестать читать или смотреть что-то о спорте. Когда гнобят иностранных тренеров, причём и в футболе и в хоккее на центральных площадках, как можно говорить что у нас нет расизма. У нас есть расизм, причём похлеще, чем у тех же мусульман, у нас иностранцев публично, сообща гнобят без зазрения совести. А свои все пай-мальчики. И так во всех сферах.
Хочу вымереть на даче в Латвии
Ответ Андрей Сигизмунд
Хочу вымереть на даче в Латвии
так вперед🤣✌️
Ответ Splin
так вперед🤣✌️
Желаю и вам умереть в хорошем месте
А Россия не вымирающая страна,Плющев ? Нашел чем Латвию ущипнуть
Ответ Игорь_1116408817
А Россия не вымирающая страна,Плющев ? Нашел чем Латвию ущипнуть
А кто раньше вымрет- Россия или Латвия? Решите эту простую математическую задачу.
Ответ Ересиарх
А кто раньше вымрет- Россия или Латвия? Решите эту простую математическую задачу.
Сначала ник нормальный сделай,а потом будешь мне вопросы задавать
70-80 т.р ( на наши деньги) пенсия у вымирающей страны. У нас столько некоторые зарплату не получают.
Ответ Legioner78
70-80 т.р ( на наши деньги) пенсия у вымирающей страны. У нас столько некоторые зарплату не получают.
Сколько коммунальные платежи в Латвии не подскажете? Порядка 30 тысяч, если в рублях, если интернет не врёт, правильно?
Можно ли вызвать в Латвии на дом врача, а то интернет пишет, что нельзя, только в платных клиниках.
Ответ Legioner78
70-80 т.р ( на наши деньги) пенсия у вымирающей страны. У нас столько некоторые зарплату не получают.
Средняя( именно средняя) пенсия в Латвии 300 евро( 27 000, если считать умеете). У меня пенсия ниже средней по региону - 24900.
О чём это вы?
"ведь интервью выдержано в пренебрежительных тонах"

A бывают интервью россиян не выдержаные в пренебрежительных тонах?
О какой безопасности говорят все эти козюлисы? Кого они боятся??
Ответ Геннадий Тёкин
О какой безопасности говорят все эти козюлисы? Кого они боятся??
Что при отсутствии внешнего врага обнажится беда местной экономики, которая летит на дно в рамках ЕС, обгоняя бывшие более бедные страны

А "безопасность" - это распил бюджета ЕС, на чём, собственно и зарабатывают национальные кадры.
Материалы по теме
ФХР будет добиваться включения представителя в совет ИИХФ: «Выборы будут на Тенерифе. Будем бороться. Хотя вряд ли будем претендовать на должность вице-президентов»
14 марта, 15:28
Плющев о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: «Что мешало раньше? Ждут, что Путин будет заниматься вопросом возвращения сборной, видимо»
13 марта, 14:42
Ротенберг об отсутствии санкций от ИИХФ в отношении США: «Бог им судья. Все вернется бумерангом – справедливость восторжествует, мы будем играть и побеждать»
13 марта, 13:29
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Лос-Анджелесом», «Нью-Джерси» примет «Бостон», «Колорадо» встретится с «Питтсбургом»
сегодня, 22:00
Беттмэн о возможном участии России на Кубке мира-2028: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение»
сегодня, 19:55
Роман Ротенберг: «Можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет ИИХФ вернуть Россию. Будем действовать с позиции силы»
сегодня, 19:44
Ларионов о матче в Челябинске: «Трактористов, людей, работающих на заводе, не обманешь. Каждый день ходят на работу и тяжело трудятся. Без полной самоотдачи здесь играть трудно»
сегодня, 19:30
КХЛ. «Спартак» проиграл «Динамо» Москва по буллитам, «Северсталь» победила «Ак Барс», «Сибирь» обыграла ЦСКА, СКА уступил «Трактору» в гостях
сегодня, 19:05
«Северсталь» впервые в истории КХЛ завершит регулярку в топ-4 Запада. Команда Козырева получила преимущество домашнего льда в 1-м раунде плей-офф
сегодня, 18:56
«Металлург» сыграет с «Сибирью» в первом раунде Кубка Гагарина
сегодня, 18:28
5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости
сегодня, 18:11
Роман Ротенберг: «Красная Машина» – традиции, командный дух, энергия побед и уважение к спортивному наследию. Putin Team Russia – стиль, технологичность и российская идентичность»
сегодня, 18:01Фото
Ларионов о записи матча «Реала» на скамейке СКА: «Обычно «Мадрид» не смотрю, испанская лига – не моя. Я люблю английский чемпионат»
сегодня, 17:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» обыграло «Спартак» (4:3 Б), продлив победную серию до 4 матчей. Команда Козлова идет 5-й на Западе
сегодня, 19:20
«Авангард» гарантировал 2-е место на Востоке после поражения «Ак Барса». Команда Гатиятулина начнет в плей-офф с 3-й позиции
сегодня, 19:10
У «Торпедо» 5 поражений в 6 матчах после 3:6 от «Нефтехимика»
сегодня, 18:42
Корешков о 2:1 со СКА: «У «Трактора» было много позитивных моментов. Мы играли хорошо все три периода. Дотерпели, выстояли и заслуженно победили»
сегодня, 17:47
Лафреньер, Эттинджер и Снаггеруд – звезды недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 7 очков в 4 матчах
сегодня, 17:21
У «Металлурга» 4 победы подряд после 4:3 с «Автомобилистом». Канцеров сделал дубль, забив 35-й и 36-й голы в сезоне
сегодня, 17:10
Никитин про 2:3 от «Сибири»: «Бывает так, что нет логики в результате. ЦСКА проиграл в деталях, гол в конце 2-го периода – недоработка. Так нельзя делать»
сегодня, 16:01
«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок
сегодня, 15:20
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
сегодня, 12:01
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
сегодня, 10:59
Рекомендуем