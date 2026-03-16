Шалунов, Пыленков и Бояркин – игроки недели в КХЛ. Жаровский – лучший новичок
Максим Шалунов, Даниил Пыленков и Никита Бояркин – игроки недели в КХЛ.
КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Вратарем недели стал Никита Бояркин из «Барыса». Он отразил 98,5% бросков в двух матчах при коэффициенте надежности 0,5.
Защитником недели назван Даниил Пыленков. У игрока московского «Динамо» 6 (1+5) очков за 3 игры при полезности «плюс 1».
Лучшим нападающим стал Максим Шалунов из «Локомотива». Форвард набрал 6 (5+1) очков за 4 матча.
Новичком недели назван 19-летний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский. На его счету 2 (1+1) очка в 3 матчах FONBET КХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Материалы по теме
