Шалунов, Пыленков и Бояркин – игроки недели в КХЛ. Жаровский – лучший новичок

Максим Шалунов, Даниил Пыленков и Никита Бояркин – игроки недели в КХЛ.

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Вратарем недели стал Никита Бояркин из «Барыса». Он отразил 98,5% бросков в двух матчах при коэффициенте надежности 0,5.

Защитником недели назван Даниил Пыленков . У игрока московского «Динамо» 6 (1+5) очков за 3 игры при полезности «плюс 1».

Лучшим нападающим стал Максим Шалунов из «Локомотива». Форвард набрал 6 (5+1) очков за 4 матча.

Новичком недели назван 19-летний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский . На его счету 2 (1+1) очка в 3 матчах FONBET КХЛ.