«Эдмонтон» назначил Ингрэма основным вратарем. Джерри переведут в запас – у экс-вратаря «Питтсбурга» 85,4% сэйвов в 15 матчах за «Ойлерс»
«Эдмонтон» назначил Ингрэма основным вратарем.
Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух заявил, что основным вратарем команды стал Коннор Ингрэм. Он будет получать повышенную игровую нагрузку в ближайшее время.
Выменянный у «Питтсбурга» по ходу сезона Тристан Джерри будет запасным голкипером. За новый клуб он 15 матчей, отражая в среднем 85,4% при коэффициенте надежности 4,17.
У Ингрэма на счету 21 игра и 89,4% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,70.
Ранее сообщалось, что у Джерри возник конфликт с одноклубниками на одной из тренировок. Его контракт со средней годовой зарплатой 5,375 млн долларов рассчитан до конца сезона-2027/28.
Драйзайтль получил травму в матче с «Нэшвиллом». Форвард «Эдмонтона» ушел со льда после 1-го периода
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Райана Ришога
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поздравляю болельщиков МакДэвида, через два года парень свалит из этого цирка
Поздравляю болельщиков МакДэвида, через два года парень свалит из этого цирка
и глоры 97 побегут за ним в новый клуб)))
Поздравляю болельщиков МакДэвида, через два года парень свалит из этого цирка
Да, мы уже ждём
А назначил с испытательным сроком? И без приставки "и.о. основного вратаря"?
Интересно, водитель Zamboni в Роджер Плейс владеет навыками вратаря? Мало ли, вдруг пригодится.
Нормуль Скиннера обменяли
еще раз: хорошая работа, Дубас;)
Гении 🤣
Ничего, есть классный молодой Унгар, если Джарри не начнет играть, пойдет на вейвер, два Коннора - Ингрэм и Унгар в основе. Заодно и место освободится под кепкой. Главное Стэну не сцать и дать молодому играть несколько игр (не по 2, как Родригу).
Оно то логично, но так же было логично что менять Стюарта на Джерри это шило на мыло. В итоге ещё хуже получается
Джарри с самого начала выглядел слабее Скиннера. Птицы молодцы - слили травмата, ещё и склочного, получили молодого вратаря с запредельной мотивацией, у которого есть шансы вырасти
Вода мокрая, небо голубое, у нефти проблемы с киперами…
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем