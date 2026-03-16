«Эдмонтон» назначил Ингрэма основным вратарем. Джерри переведут в запас – у экс-вратаря «Питтсбурга» 85,4% сэйвов в 15 матчах за «Ойлерс»

«Эдмонтон» назначил Ингрэма основным вратарем.

Главный тренер «Эдмонтона » Крис Кноблаух заявил, что основным вратарем команды стал Коннор Ингрэм . Он будет получать повышенную игровую нагрузку в ближайшее время.

Выменянный у «Питтсбурга» по ходу сезона Тристан Джерри будет запасным голкипером. За новый клуб он 15 матчей, отражая в среднем 85,4% при коэффициенте надежности 4,17.

У Ингрэма на счету 21 игра и 89,4% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,70.

Ранее сообщалось , что у Джерри возник конфликт с одноклубниками на одной из тренировок. Его контракт со средней годовой зарплатой 5,375 млн долларов рассчитан до конца сезона-2027/28.

