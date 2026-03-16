  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  «Эдмонтон» назначил Ингрэма основным вратарем. Джерри переведут в запас – у экс-вратаря «Питтсбурга» 85,4% сэйвов в 15 матчах за «Ойлерс»
37

«Эдмонтон» назначил Ингрэма основным вратарем. Джерри переведут в запас – у экс-вратаря «Питтсбурга» 85,4% сэйвов в 15 матчах за «Ойлерс»

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух заявил, что основным вратарем команды стал Коннор Ингрэм. Он будет получать повышенную игровую нагрузку в ближайшее время.

Выменянный у «Питтсбурга» по ходу сезона Тристан Джерри будет запасным голкипером. За новый клуб он 15 матчей, отражая в среднем 85,4% при коэффициенте надежности 4,17.

У Ингрэма на счету 21 игра и 89,4% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,70.

Ранее сообщалось, что у Джерри возник конфликт с одноклубниками на одной из тренировок. Его контракт со средней годовой зарплатой 5,375 млн долларов рассчитан до конца сезона-2027/28.

Драйзайтль получил травму в матче с «Нэшвиллом». Форвард «Эдмонтона» ушел со льда после 1-го периода

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Райана Ришога
logoЭдмонтон
logoКоннор Ингрэм
logoНХЛ
logoТристан Джерри
logoКрис Кноблаух
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поздравляю болельщиков МакДэвида, через два года парень свалит из этого цирка
Поздравляю болельщиков МакДэвида, через два года парень свалит из этого цирка
и глоры 97 побегут за ним в новый клуб)))
Поздравляю болельщиков МакДэвида, через два года парень свалит из этого цирка
Да, мы уже ждём
А назначил с испытательным сроком? И без приставки "и.о. основного вратаря"?
Интересно, водитель Zamboni в Роджер Плейс владеет навыками вратаря? Мало ли, вдруг пригодится.
Нормуль Скиннера обменяли
еще раз: хорошая работа, Дубас;)
Ничего, есть классный молодой Унгар, если Джарри не начнет играть, пойдет на вейвер, два Коннора - Ингрэм и Унгар в основе. Заодно и место освободится под кепкой. Главное Стэну не сцать и дать молодому играть несколько игр (не по 2, как Родригу).
Оно то логично, но так же было логично что менять Стюарта на Джерри это шило на мыло. В итоге ещё хуже получается
Джарри с самого начала выглядел слабее Скиннера. Птицы молодцы - слили травмата, ещё и склочного, получили молодого вратаря с запредельной мотивацией, у которого есть шансы вырасти
Вода мокрая, небо голубое, у нефти проблемы с киперами…
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Эдмонтона» о травме Драйзайтля: «Медики разрешили ему попробовать вернуться на лед. Значит, это не должно затянуться надолго»
сегодня, 06:55
Беднар о матч-штрафе Маккиннона с «Эдмонтоном»: «Мне наплевать, травмирован их вратарь или нет. Нэтан не столкнулся бы с ним, если бы не Нерс – это его вина»
11 марта, 08:13Видео
Маккиннона удалили до конца игры с «Эдмонтоном». Форвард «Колорадо» врезался в Ингрэма во вратарской, голкипер не смог продолжить встречу
11 марта, 04:54Видео
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Лос-Анджелесом», «Нью-Джерси» примет «Бостон», «Колорадо» встретится с «Питтсбургом»
29 минут назад
Беттмэн о возможном участии России на Кубке мира-2028: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение»
сегодня, 19:55
Роман Ротенберг: «Можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет ИИХФ вернуть Россию. Будем действовать с позиции силы»
сегодня, 19:44
Ларионов о матче в Челябинске: «Трактористов, людей, работающих на заводе, не обманешь. Каждый день ходят на работу и тяжело трудятся. Без полной самоотдачи здесь играть трудно»
сегодня, 19:30
КХЛ. «Спартак» проиграл «Динамо» Москва по буллитам, «Северсталь» победила «Ак Барс», «Сибирь» обыграла ЦСКА, СКА уступил «Трактору» в гостях
сегодня, 19:05
«Северсталь» впервые в истории КХЛ завершит регулярку в топ-4 Запада. Команда Козырева получила преимущество домашнего льда в 1-м раунде плей-офф
сегодня, 18:56
«Металлург» сыграет с «Сибирью» в первом раунде Кубка Гагарина
сегодня, 18:28
5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости
сегодня, 18:11
Роман Ротенберг: «Красная Машина» – традиции, командный дух, энергия побед и уважение к спортивному наследию. Putin Team Russia – стиль, технологичность и российская идентичность»
сегодня, 18:01Фото
Ларионов о записи матча «Реала» на скамейке СКА: «Обычно «Мадрид» не смотрю, испанская лига – не моя. Я люблю английский чемпионат»
сегодня, 17:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» обыграло «Спартак» (4:3 Б), продлив победную серию до 4 матчей. Команда Козлова идет 5-й на Западе
сегодня, 19:20
«Авангард» гарантировал 2-е место на Востоке после поражения «Ак Барса». Команда Гатиятулина начнет в плей-офф с 3-й позиции
сегодня, 19:10
У «Торпедо» 5 поражений в 6 матчах после 3:6 от «Нефтехимика»
сегодня, 18:42
Корешков о 2:1 со СКА: «У «Трактора» было много позитивных моментов. Мы играли хорошо все три периода. Дотерпели, выстояли и заслуженно победили»
сегодня, 17:47
Лафреньер, Эттинджер и Снаггеруд – звезды недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 7 очков в 4 матчах
сегодня, 17:21
У «Металлурга» 4 победы подряд после 4:3 с «Автомобилистом». Канцеров сделал дубль, забив 35-й и 36-й голы в сезоне
сегодня, 17:10
Никитин про 2:3 от «Сибири»: «Бывает так, что нет логики в результате. ЦСКА проиграл в деталях, гол в конце 2-го периода – недоработка. Так нельзя делать»
сегодня, 16:01
«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок
сегодня, 15:20
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
сегодня, 12:01
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
сегодня, 10:59
Рекомендуем