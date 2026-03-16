Андрей Назаров: «КХЛ не нужно ничего копировать с НХЛ. В Америке популярен Texas hold’em, где вся суть – обмануть соперника. У нас суть – поддержать людей и помочь им объединиться»

Андрей Назаров: КХЛ не нужно ничего копировать с НХЛ.

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ, экс-игрок НХЛ Андрей Назаров рассказал о популярности карточных игр в Америке.

«КХЛ нужно продолжать идти своим путем, не нужно ничего копировать с НХЛ. У нас есть свое замечательное федеральное спортивное телевидение, яркие спортивные СМИ и выдающиеся обозреватели. Все это лишь увеличивает авторитет лиги и укрепляет его.

Знаете, в Америке, где я в свое время жил и играл, очень популярна карточная игра Texas hold’em (техасский холдем – один из видов покера – Спортс’‘), где вся суть – обмануть соперника, выставив себя в лучшем виде, не делая вид, что ты блефуешь.

У нас же вся суть – поддержать людей, помочь им объединиться. Хоккей в этом плане действительно является национальным видом спорта, на который можно и нужно равняться», – сказал Назаров.

