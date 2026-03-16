  Андрей Назаров: «КХЛ не нужно ничего копировать с НХЛ. В Америке популярен Texas hold'em, где вся суть – обмануть соперника. У нас суть – поддержать людей и помочь им объединиться»
Андрей Назаров: «КХЛ не нужно ничего копировать с НХЛ. В Америке популярен Texas hold’em, где вся суть – обмануть соперника. У нас суть – поддержать людей и помочь им объединиться»

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ, экс-игрок НХЛ Андрей Назаров рассказал о популярности карточных игр в Америке.

«КХЛ нужно продолжать идти своим путем, не нужно ничего копировать с НХЛ. У нас есть свое замечательное федеральное спортивное телевидение, яркие спортивные СМИ и выдающиеся обозреватели. Все это лишь увеличивает авторитет лиги и укрепляет его.

Знаете, в Америке, где я в свое время жил и играл, очень популярна карточная игра Texas hold’em (техасский холдем – один из видов покера – Спортс’‘), где вся суть – обмануть соперника, выставив себя в лучшем виде, не делая вид, что ты блефуешь.

У нас же вся суть – поддержать людей, помочь им объединиться. Хоккей в этом плане действительно является национальным видом спорта, на который можно и нужно равняться», – сказал Назаров.

Назаров о календаре КХЛ: «68 игр в регулярке – многовато, возможно. Интриг практически не осталось – хочется, чтобы борьба шла до последнего тура»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
В Америке популярен Texas hold’em, где вся суть – обмануть соперника. У нас с этим вполне успешно справляется государство
у нас же вся суть – поддержать людей, помочь им объединиться.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спичрайтер в концовке забыл написать "вокруг национального лидера"
Ответ kostyan89
Так это разумеется!🤣
Ответ kostyan89
Единым кулаком
Взял покер привязал каким-то местом к хоккею.Феерический....
Ответ krupin82
это Ларин, но чет в последнее время слабо.
У нас более популярна игра в очко
Ответ Matador
Комментарий скрыт
У КХЛ и НХЛ из общего только инвентарь.
Ответ гилберт
😆
Ответ гилберт
Bauer, CCM, Sherwood - согласен, инвентарь у нас общий, потому как Заряд пытаются всем втюхать по принципу MAX
Он хотел сказать "помочь объединиться вокруг национального лидера"?
"Ой, дураааккк" (с)
Холдем, кстати, одна из прекрасных игр, заточенных именно на математике.
Ответ Дмитрий К1986
Ну нам не нужна математика. Труды, физра и НВП.
И хромосома лишняя. Заменяющая мозг, судя по высказываниям некоторых деятелей, типа хоккеиста
Ответ Дмитрий К1986
О да... Я бы согласился если бы речь шла о 5-карточной Омахе. Но считать ауты в ТХ это не математика, а арифметика )
Сифа это наше всё!
В России свой техасский холдем - государство называется.
Тот случай, когда пробитой голове сказать нечего и она где-то нашла пару слов.
Покер к хоккею привязать может только назаров
И немедленно выпил (с)
Ответ Madseryi88
Тугая струя блевотины звонко ударяет в таз (с) он же)
Ответ Madseryi88
В отличие от остальных, Анисин заказывал только сок ©
Назаров о календаре КХЛ: «68 игр в регулярке – многовато, возможно. Интриг практически не осталось – хочется, чтобы борьба шла до последнего тура»
Назаров о КХЛ: «К ярким дракам начали относиться с пониманием – это часть хоккея. В поединках опасен не тот, кто много говорит, а тот, кто уверенно на тебя смотрит»
Джордан Уил: «90% того, что о России рассказывают СМИ в Северной Америке, неправда. У нас гораздо больше похожего, чем отличного»
