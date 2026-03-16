  • Макдэвид о работе Департамента безопасности НХЛ после вердикта по Гудасу: «Сейчас решения вызывают много недовольства. Почему бы не пересмотреть процесс их принятия?»
6

Коннор Макдэвид высказался о работе Департамента безопасности игроков НХЛ.

Ранее капитан «Анахайма» Радко Гудас был отстранен на 5 матчей за удар коленом в колено капитана «Торонто» Остона Мэттьюса. Форвард «Лифс» выбыл до конца сезона с разрывом связки колена. 

Представители игрока и клуба остались недовольны посчитали такое наказание защитника «Дакс» слишком мягким. 

«Если каждый раз в случае дисквалификации возникают жалобы на решения Департамента, почему бы не пересмотреть процесс их принятия?

Нужно выяснить, есть ли лучший способ убедиться в том, что все стороны будут довольны. Сейчас решения вызывают много недовольства. 

При этом обеспечение безопасности игроков – непростая задача, и я думаю, что сотрудники департамента делают все возможное», – сказал Макдэвид. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
