Экс-хоккеист Рудаковский из «Ледникового периода»: «Встречал «сыночек-корзиночек», у которых мама психолог – они будто не от мира сего. Воспитание имеет большое значение»

Рудаковский из «Ледникового периода» высказался о детской психологии.

Бывший хоккеист «Юность-Минск» и «Могилева» Марк Рудаковский , участвующий в проекте «Ледниковый период », высказался о детской психологии.

– Твоя мама – спортивный психолог в хоккейной школе «Динамо-Джуниверс». Это помогает по жизни?

– Часто встречал «сыночек-корзиночек», у которых мама психолог. Они как будто не от мира сего.

В любом случае имеет большое значение человеческий фактор и воспитание. И роль мамы тут всегда важна. Поэтому мама остается мамой, а не психологом. Да, она может помочь сделать дыхательную терапию, что-то посоветовать по жизни, порекомендовать витамины.

В спортивной карьере мне порой не хватало уверенности в себе. Это все работа над собой. Иногда мама давала советы, но я сильно не расспрашивал. А сейчас иногда могу спросить ее мнение. Есть моменты, с которыми столкнулся во взрослой жизни и в отношениях, – сказал Рудаковский.

