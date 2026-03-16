Экс-хоккеист Рудаковский из «Ледникового периода»: «Встречал «сыночек-корзиночек», у которых мама психолог – они будто не от мира сего. Воспитание имеет большое значение»
Бывший хоккеист «Юность-Минск» и «Могилева» Марк Рудаковский, участвующий в проекте «Ледниковый период», высказался о детской психологии.
– Твоя мама – спортивный психолог в хоккейной школе «Динамо-Джуниверс». Это помогает по жизни?
– Часто встречал «сыночек-корзиночек», у которых мама психолог. Они как будто не от мира сего.
В любом случае имеет большое значение человеческий фактор и воспитание. И роль мамы тут всегда важна. Поэтому мама остается мамой, а не психологом. Да, она может помочь сделать дыхательную терапию, что-то посоветовать по жизни, порекомендовать витамины.
В спортивной карьере мне порой не хватало уверенности в себе. Это все работа над собой. Иногда мама давала советы, но я сильно не расспрашивал. А сейчас иногда могу спросить ее мнение. Есть моменты, с которыми столкнулся во взрослой жизни и в отношениях, – сказал Рудаковский.
Видимо, по тому же принципу, как миллениалы называют зумеров неженками и соевыми за то, что последние не хотят работать по 70 часов в неделю за копейки и выбивают себе условия труда получше)
- Каково быть сыночкой-корзиночкой мамы психолога?
- Я не сыночка-корзиночка, я самостоятельный и независимый мужчина, но бывают сыночки-корзиночки, но вы не подумайте, я не такой...