  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Босер не намерен уходить из «Ванкувера» на фоне перестройки: «Не собираюсь бросать ребят. Просить обмен не в моем характере»
3

Босер не намерен уходить из «Ванкувера» на фоне перестройки: «Не собираюсь бросать ребят. Просить обмен не в моем характере»

Форвард «Ванкувера» Брок Босер сказал, что не собирается уходить из команды на фоне перестройки. 

Контракт 29-летнего форварда с клубом действует до завершения сезона-2031/32. Кэпхит – 7,25 миллиона долларов в год. Соглашение было подписано 1 июля прошлого года. 

Американец выступает за «Кэнакс» с сезона-2016/17, это его единственный клуб НХЛ. Он провел 613 игр в регулярных чемпионатах и набрал 466 (220+246) очков. 

В текущем чемпионате НХЛ «Ванкувер» занимает последнее место в общей таблице с 48 очками в 66 играх. Ранее канадский клуб уже обменял капитана команды Куинна Хьюза и форварда Конора Гарланда. 

«Я согласился остаться здесь надолго и не собираюсь бросать ребят. Я не буду просить обмен, это не в моем характере. Мы, конечно, посмотрим, что будет летом. Предстоят встречи с руководством, и мы обсудим то, какой они видят мою роль в команде. Много чего нужно выяснить, но моя цель – оставаться здесь. 

Я всегда говорил, что очень сильно люблю это место. Меня все поддерживают здесь – и фанаты, и журналисты. Я даже не думаю об уходе куда-то», – сказал Босер. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
возможные переходы
logoПатрик Альвин
logoВанкувер
logoНХЛ
logoБрок Босер
logoДжим Рутерфорд
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, с этим все понятно.

Всю карьеру провел тут, обжился, быт налажен, в 25 году подписал контракт на 7 лет. Видно, что требования к себе снизил после подписания контракта, напрягаться и лишние полтора месяца играть в хоккей (в плей-офф) смысла не видит.

Нормальная позиция, имеет право на жизнь. Не все играют в хоккей ради того, чтобы твое имя на чашке было написано)
Ответ scramcha
Босер нормальный парень, один из немногих, кто не отбывает номер.
Да-да, с детства за Ванкувер, а что ж на рынок в 2025 выходил? Подписал бы по ходу сезона продление, и все. Пальмы поманят, и поедет как миленький.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Элиас Петтерссон – журналистам о возможном обмене: «Задайте вопрос себе, слухи исходят от вас. Я первым скажу, что не оправдал ожиданий, связанных с контрактом»
3 марта, 06:55
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Лос-Анджелесом», «Нью-Джерси» примет «Бостон», «Колорадо» встретится с «Питтсбургом»
сегодня, 22:00
Беттмэн о возможном участии России на Кубке мира-2028: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение»
сегодня, 19:55
Роман Ротенберг: «Можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет ИИХФ вернуть Россию. Будем действовать с позиции силы»
сегодня, 19:44
Ларионов о матче в Челябинске: «Трактористов, людей, работающих на заводе, не обманешь. Каждый день ходят на работу и тяжело трудятся. Без полной самоотдачи здесь играть трудно»
сегодня, 19:30
КХЛ. «Спартак» проиграл «Динамо» Москва по буллитам, «Северсталь» победила «Ак Барс», «Сибирь» обыграла ЦСКА, СКА уступил «Трактору» в гостях
сегодня, 19:05
«Северсталь» впервые в истории КХЛ завершит регулярку в топ-4 Запада. Команда Козырева получила преимущество домашнего льда в 1-м раунде плей-офф
сегодня, 18:56
«Металлург» сыграет с «Сибирью» в первом раунде Кубка Гагарина
сегодня, 18:28
5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости
сегодня, 18:11
Роман Ротенберг: «Красная Машина» – традиции, командный дух, энергия побед и уважение к спортивному наследию. Putin Team Russia – стиль, технологичность и российская идентичность»
сегодня, 18:01Фото
Ларионов о записи матча «Реала» на скамейке СКА: «Обычно «Мадрид» не смотрю, испанская лига – не моя. Я люблю английский чемпионат»
сегодня, 17:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» обыграло «Спартак» (4:3 Б), продлив победную серию до 4 матчей. Команда Козлова идет 5-й на Западе
сегодня, 19:20
«Авангард» гарантировал 2-е место на Востоке после поражения «Ак Барса». Команда Гатиятулина начнет в плей-офф с 3-й позиции
сегодня, 19:10
У «Торпедо» 5 поражений в 6 матчах после 3:6 от «Нефтехимика»
сегодня, 18:42
Корешков о 2:1 со СКА: «У «Трактора» было много позитивных моментов. Мы играли хорошо все три периода. Дотерпели, выстояли и заслуженно победили»
сегодня, 17:47
Лафреньер, Эттинджер и Снаггеруд – звезды недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 7 очков в 4 матчах
сегодня, 17:21
У «Металлурга» 4 победы подряд после 4:3 с «Автомобилистом». Канцеров сделал дубль, забив 35-й и 36-й голы в сезоне
сегодня, 17:10
Никитин про 2:3 от «Сибири»: «Бывает так, что нет логики в результате. ЦСКА проиграл в деталях, гол в конце 2-го периода – недоработка. Так нельзя делать»
сегодня, 16:01
«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок
сегодня, 15:20
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
сегодня, 12:01
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
сегодня, 10:59
Рекомендуем