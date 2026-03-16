Босер не намерен уходить из «Ванкувера» на фоне перестройки: «Не собираюсь бросать ребят. Просить обмен не в моем характере»

Брок Босер не хочет уходить из «Ванкувера» на фоне перестройки: не брошу ребят.

Форвард «Ванкувера » Брок Босер сказал, что не собирается уходить из команды на фоне перестройки.

Контракт 29-летнего форварда с клубом действует до завершения сезона-2031/32. Кэпхит – 7,25 миллиона долларов в год. Соглашение было подписано 1 июля прошлого года.

Американец выступает за «Кэнакс» с сезона-2016/17, это его единственный клуб НХЛ . Он провел 613 игр в регулярных чемпионатах и набрал 466 (220+246) очков.

В текущем чемпионате НХЛ «Ванкувер» занимает последнее место в общей таблице с 48 очками в 66 играх. Ранее канадский клуб уже обменял капитана команды Куинна Хьюза и форварда Конора Гарланда.

«Я согласился остаться здесь надолго и не собираюсь бросать ребят. Я не буду просить обмен, это не в моем характере. Мы, конечно, посмотрим, что будет летом. Предстоят встречи с руководством, и мы обсудим то, какой они видят мою роль в команде. Много чего нужно выяснить, но моя цель – оставаться здесь.

Я всегда говорил, что очень сильно люблю это место. Меня все поддерживают здесь – и фанаты, и журналисты. Я даже не думаю об уходе куда-то», – сказал Босер.