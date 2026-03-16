Тренер «Шанхая» Лав сравнил КХЛ, НХЛ и АХЛ: «Три разных мира, если говорить о менталитете игроков. Мастерства в КХЛ больше, чем в АХЛ»

Митч Лав: НХЛ, КХЛ и АХЛ – три разных мира, если говорить о менталитете игроков.

Главный тренер «Шанхая» Митч Лав сравнил КХЛ, НХЛ и АХЛ.

– С вашей точки зрения, насколько КХЛ отличается от НХЛ или АХЛ?

– Сам стиль хоккея не сильно отличается от НХЛ. Но отличается менталитет игроков. В АХЛ много молодежи - это бывшие хоккеисты юниорских и университетских команд, которые только начинают профессиональную карьеру. Они очень хотят учиться, впитывают все, что говорит тренер. В НХЛ игроки борются за свое место, за контракты - за миллионы долларов. Там многое связано с тем, как долго ты сможешь оставаться на этом уровне и закрывать свою роль.

В КХЛ ситуация другая. Есть молодые игроки, которые мечтают однажды уехать в НХЛ. Есть ветераны, которые давно выступают в этой лиге. И есть североамериканские легионеры, для которых КХЛ – лучший вариант за пределами Северной Америки с точки зрения зарплаты. Поэтому менталитет здесь немного иной.

Речь уже не о том, чтобы пробиться в НХЛ. Скорее о том, чтобы играть в хорошей лиге, жить в другой стране, зарабатывать приличные деньги. Все это можно делать и при этом стремиться побеждать, играя конкурентно. Извините, что ответ получился длинным, но если говорить о менталитете, то это три разных мира - НХЛ, АХЛ и КХЛ.

– А если говорить об уровне мастерства - КХЛ сильнее АХЛ?

– В КХЛ больше мастерства. Это мое мнение. Хотя я уже пару лет не работаю в АХЛ. Но нужно учитывать, что это более молодая лига. Там игроки только осваивают профессиональный хоккей, поэтому иногда в игре меньше структурности.

Молодые хоккеисты стараются проявить себя, впечатлить руководство и тренеров. Здесь же больше опытных игроков с другим набором навыков и другим игровым мышлением, – сказал Лав.