Плющев о переизбрании Третьяка: «От ФХР мало что зависит в нынешней ситуации. Для ИИХФ мы никто и звать нас никак. Там русофобские страны на ведущих ролях»

Владимир Плющев о переизбрании Третьяка: формальность, для ИИХФ мы никто.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев назвал переизбрание Владислава Третьяка президентом ФХР формальным событием.

Бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА руководит федерацией с 2006 года. Сборные России всех возрастов отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ с весны 2022 года.

– Владимир Анатольевич, тема недели?

– Ну какие тут могут быть вопросы – переизбрание президента ФХР [Владислава Третьяка] на новый срок. По свежим следам мне постоянно звонила пресса, было много интервью, назвал это событие формальным.

– Почему именно таким?

– А в нынешней ситуации в мировом хоккее от ФХР мало что зависит. Вопрос нашего отстранения от международных турниров густо замешан на политике. В хоккее он для нас особенно острый, поскольку на ведущих ролях в ИИХФ – именно русофобские страны. Швеция, Финляндия , Франция, прибалтийские «державы» и так далее.

Исполнительный человек из ФХР (Дмитрий Курбатов – Спортс) уже сказал, что первую часть марлезонского балета мы уже проиграли – это дело вратаря Федотова . Федерация даже хочет заплатить в ИИХФ штраф, но та деньги вроде бы не принимает. Нелепая история.

То есть мы для ИИХФ никто и звать нас никак. Практически тупиковая ситуация, которая говорит о многом, – сказал Плющев.