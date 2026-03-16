  • Тренер «Эдмонтона» о травме Драйзайтля: «Медики разрешили ему попробовать вернуться на лед. Значит, это не должно затянуться надолго»
Тренер «Эдмонтона» не считает, что у Леона Драйзайтля серьезная травма.

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух высказался о травме форварда Леона Драйзайтля, полученной им в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:1). 

На 4-й минуте немецкий нападающий открыл счет в матче, реализовав большинство. На его счету стало 97 (35+62) очков в 65 играх в сезоне. 

Вскоре после этого он ударился о борт в результате силового приема форварда «Предаторс» Оззи Висблатта. Драйзайтль ушел в раздевалку, затем вернулся и провел еще 2 смены (суммарное игровое время – 3:12), но во втором и третьем периодах на лед уже не выходил. 

«Его осмотрели, он чувствовал себя неважно, но при этом считал, что может играть. Наши медики разрешили ему попробовать. 

Он вернулся на лед, но ему было некомфортно. Тем не менее, факт в том, что медики сказали: «Все выглядит не так плохо, явных тревожных признаков нет».

Значит, это не должно затянуться надолго. Возможно, он пропустит какое-то время», – сказал Кноблаух.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Oilers Nation
Материалы по теме
Макдэвид набрал 0+3 в матче с «Нэшвиллом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 114 очков против 109 у Маккиннона и 106 у Кучерова, у которых по 3 игры в запасе
сегодня, 04:58
Драйзайтль получил травму в матче с «Нэшвиллом» после хита Висблатта. Форвард «Эдмонтона» ушел со льда после 1-го периода, он успел набрать 97-е очко в сезоне
сегодня, 04:40
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Лос-Анджелесом», «Нью-Джерси» примет «Бостон», «Колорадо» встретится с «Питтсбургом»
8 минут назад
Беттмэн о возможном участии России на Кубке мира-2028: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение»
сегодня, 19:55
Роман Ротенберг: «Можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет ИИХФ вернуть Россию. Будем действовать с позиции силы»
сегодня, 19:44
Ларионов о матче в Челябинске: «Трактористов, людей, работающих на заводе, не обманешь. Каждый день ходят на работу и тяжело трудятся. Без полной самоотдачи здесь играть трудно»
сегодня, 19:30
КХЛ. «Спартак» проиграл «Динамо» Москва по буллитам, «Северсталь» победила «Ак Барс», «Сибирь» обыграла ЦСКА, СКА уступил «Трактору» в гостях
сегодня, 19:05
«Северсталь» впервые в истории КХЛ завершит регулярку в топ-4 Запада. Команда Козырева получила преимущество домашнего льда в 1-м раунде плей-офф
сегодня, 18:56
«Металлург» сыграет с «Сибирью» в первом раунде Кубка Гагарина
сегодня, 18:28
5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости
сегодня, 18:11
Роман Ротенберг: «Красная Машина» – традиции, командный дух, энергия побед и уважение к спортивному наследию. Putin Team Russia – стиль, технологичность и российская идентичность»
сегодня, 18:01Фото
Ларионов о записи матча «Реала» на скамейке СКА: «Обычно «Мадрид» не смотрю, испанская лига – не моя. Я люблю английский чемпионат»
сегодня, 17:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» обыграло «Спартак» (4:3 Б), продлив победную серию до 4 матчей. Команда Козлова идет 5-й на Западе
сегодня, 19:20
«Авангард» гарантировал 2-е место на Востоке после поражения «Ак Барса». Команда Гатиятулина начнет в плей-офф с 3-й позиции
сегодня, 19:10
У «Торпедо» 5 поражений в 6 матчах после 3:6 от «Нефтехимика»
сегодня, 18:42
Корешков о 2:1 со СКА: «У «Трактора» было много позитивных моментов. Мы играли хорошо все три периода. Дотерпели, выстояли и заслуженно победили»
сегодня, 17:47
Лафреньер, Эттинджер и Снаггеруд – звезды недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 7 очков в 4 матчах
сегодня, 17:21
У «Металлурга» 4 победы подряд после 4:3 с «Автомобилистом». Канцеров сделал дубль, забив 35-й и 36-й голы в сезоне
сегодня, 17:10
Никитин про 2:3 от «Сибири»: «Бывает так, что нет логики в результате. ЦСКА проиграл в деталях, гол в конце 2-го периода – недоработка. Так нельзя делать»
сегодня, 16:01
«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок
сегодня, 15:20
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
сегодня, 12:01
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
сегодня, 10:59
Рекомендуем