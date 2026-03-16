Тренер «Эдмонтона» о травме Драйзайтля: «Медики разрешили ему попробовать вернуться на лед. Значит, это не должно затянуться надолго»

Тренер «Эдмонтона» не считает, что у Леона Драйзайтля серьезная травма.

Главный тренер «Эдмонтона » Крис Кноблаух высказался о травме форварда Леона Драйзайтля , полученной им в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (3:1).

На 4-й минуте немецкий нападающий открыл счет в матче, реализовав большинство. На его счету стало 97 (35+62) очков в 65 играх в сезоне.

Вскоре после этого он ударился о борт в результате силового приема форварда «Предаторс» Оззи Висблатта. Драйзайтль ушел в раздевалку, затем вернулся и провел еще 2 смены (суммарное игровое время – 3:12), но во втором и третьем периодах на лед уже не выходил.

«Его осмотрели, он чувствовал себя неважно, но при этом считал, что может играть. Наши медики разрешили ему попробовать.

Он вернулся на лед, но ему было некомфортно. Тем не менее, факт в том, что медики сказали: «Все выглядит не так плохо, явных тревожных признаков нет».

Значит, это не должно затянуться надолго. Возможно, он пропустит какое-то время», – сказал Кноблаух.