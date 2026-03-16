  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бут набрал 5 очков в 2 матчах АХЛ с «Барракудой» за 2 дня. У него 15+14 в 32 играх за фарм «Юты»
2

Даниил Бут набрал 3+2 в 2 матчах АХЛ с «Барракудой» за 2 дня.

Форвард «Тусона» Даниил Бут набрал 5 (3+2) очков в двух матчах регулярного чемпионата АХЛ с «Барракудой» за два дня (6:4 и 5:4). 

В субботнем матче он набрал 4 (2+2) балла и стал второй звездой, в воскресном – начал камбэк команды при счете 2:4. 

На счету 21-летнего россиянина стало 29 (15+14) очков в 32 играх в сезоне лиги при полезности «минус 3». В 28 играх за «Юту» в НХЛ он набрал 7 (3+4) баллов. 

Добавим, что 21-летний защитник «Тусона» Дмитрий Симашев в этих 2 играх записал в актив 3 (0+3) очка. В сезоне АХЛ у него 32 (8+24) балла в 34 играх при полезности «+2». В НХЛ за «Мамонта» у него 25 игр и 1 (0+1) очко при «минус 9». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
logoНХЛ
logoЮта
logoСан-Хосе Барракуда
logoАХЛ
logoДаниил Бут
logoДмитрий Симашев
logoТусон
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пора возвращать в основу, Ямамото сдулся
Правильно я понимаю,что у заща Симашева очков больше,чем у напа Бута при одинаковом количестве игр за одну команду?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Лос-Анджелесом», «Нью-Джерси» примет «Бостон», «Колорадо» встретится с «Питтсбургом»
38 минут назад
Беттмэн о возможном участии России на Кубке мира-2028: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение»
сегодня, 19:55
Роман Ротенберг: «Можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет ИИХФ вернуть Россию. Будем действовать с позиции силы»
сегодня, 19:44
Ларионов о матче в Челябинске: «Трактористов, людей, работающих на заводе, не обманешь. Каждый день ходят на работу и тяжело трудятся. Без полной самоотдачи здесь играть трудно»
сегодня, 19:30
КХЛ. «Спартак» проиграл «Динамо» Москва по буллитам, «Северсталь» победила «Ак Барс», «Сибирь» обыграла ЦСКА, СКА уступил «Трактору» в гостях
сегодня, 19:05
«Северсталь» впервые в истории КХЛ завершит регулярку в топ-4 Запада. Команда Козырева получила преимущество домашнего льда в 1-м раунде плей-офф
сегодня, 18:56
«Металлург» сыграет с «Сибирью» в первом раунде Кубка Гагарина
сегодня, 18:28
5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости
сегодня, 18:11
Роман Ротенберг: «Красная Машина» – традиции, командный дух, энергия побед и уважение к спортивному наследию. Putin Team Russia – стиль, технологичность и российская идентичность»
сегодня, 18:01Фото
Ларионов о записи матча «Реала» на скамейке СКА: «Обычно «Мадрид» не смотрю, испанская лига – не моя. Я люблю английский чемпионат»
сегодня, 17:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» обыграло «Спартак» (4:3 Б), продлив победную серию до 4 матчей. Команда Козлова идет 5-й на Западе
сегодня, 19:20
«Авангард» гарантировал 2-е место на Востоке после поражения «Ак Барса». Команда Гатиятулина начнет в плей-офф с 3-й позиции
сегодня, 19:10
У «Торпедо» 5 поражений в 6 матчах после 3:6 от «Нефтехимика»
сегодня, 18:42
Корешков о 2:1 со СКА: «У «Трактора» было много позитивных моментов. Мы играли хорошо все три периода. Дотерпели, выстояли и заслуженно победили»
сегодня, 17:47
Лафреньер, Эттинджер и Снаггеруд – звезды недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 7 очков в 4 матчах
сегодня, 17:21
У «Металлурга» 4 победы подряд после 4:3 с «Автомобилистом». Канцеров сделал дубль, забив 35-й и 36-й голы в сезоне
сегодня, 17:10
Никитин про 2:3 от «Сибири»: «Бывает так, что нет логики в результате. ЦСКА проиграл в деталях, гол в конце 2-го периода – недоработка. Так нельзя делать»
сегодня, 16:01
«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок
сегодня, 15:20
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
сегодня, 12:01
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
сегодня, 10:59
Рекомендуем