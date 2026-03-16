Бут набрал 5 очков в 2 матчах АХЛ с «Барракудой» за 2 дня. У него 15+14 в 32 играх за фарм «Юты»

Даниил Бут набрал 3+2 в 2 матчах АХЛ с «Барракудой» за 2 дня.

Форвард «Тусона» Даниил Бут набрал 5 (3+2) очков в двух матчах регулярного чемпионата АХЛ с «Барракудой » за два дня (6:4 и 5:4).

В субботнем матче он набрал 4 (2+2) балла и стал второй звездой, в воскресном – начал камбэк команды при счете 2:4.

На счету 21-летнего россиянина стало 29 (15+14) очков в 32 играх в сезоне лиги при полезности «минус 3». В 28 играх за «Юту» в НХЛ он набрал 7 (3+4) баллов.

Добавим, что 21-летний защитник «Тусона » Дмитрий Симашев в этих 2 играх записал в актив 3 (0+3) очка. В сезоне АХЛ у него 32 (8+24) балла в 34 играх при полезности «+2». В НХЛ за «Мамонта» у него 25 игр и 1 (0+1) очко при «минус 9».