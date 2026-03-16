  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
4

Чернышов пропустил матч с «Оттавой». У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» выявлено сотрясение мозга (San Jose Hockey Now)

Игорь Чернышов пропустил матч с «Оттавой» из-за сотрясения мозга.

Форвард «Сан-Хосе» Игорь Чернышов не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:7). 

Как сообщает San Jose Hockey Now, у 20-летнего россиянина было выявлено сотрясение мозга. При этом никаких других повреждений нет. 

В прошлой игре с «Монреалем» он получил травму головы, упав на лед в 1-й же смене после силового приема защитника Майка Мэтисона.

Нападающего доставили в больницу на обследование. Позже стало известно, что он продолжит гостевое турне вместе с командой. 

В 16 играх за «Шаркс» в текущем сезоне у Чернышова 11 (3+8) очков. В АХЛ за «Барракуду» он провел 41 игру и набрал 33 (13+20) балла. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: San Jose Hockey Now
logoСан-Хосе
logoИгорь Чернышов
logoНХЛ
травмы
logoОттава
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Скорейшего выздоровления Чернышову. А вчера различные боксёры рассказывали, что у Чернышова ноги подкашиваются не из-за сотряса.
Ждём возвращение на лёд👍
Да уж блин,поиграл пацан... Здоровья.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Аскаров пропустил 3-й подряд матч «Сан-Хосе» из-за травмы. Броссуа сыграл в НХЛ впервые с апреля 2024 года и пропустил 6 шайб от «Оттавы»
сегодня, 03:46
Чернышов получил травму в 1-й смене матча с «Монреалем», ударившись головой о лед после хита Мэтисона. Форвард «Сан-Хосе» сыграл в НХЛ впервые с января
вчера, 06:20Видео
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем