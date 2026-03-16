Чернышов пропустил матч с «Оттавой». У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» выявлено сотрясение мозга (San Jose Hockey Now)
Игорь Чернышов пропустил матч с «Оттавой» из-за сотрясения мозга.
Форвард «Сан-Хосе» Игорь Чернышов не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:7).
Как сообщает San Jose Hockey Now, у 20-летнего россиянина было выявлено сотрясение мозга. При этом никаких других повреждений нет.
В прошлой игре с «Монреалем» он получил травму головы, упав на лед в 1-й же смене после силового приема защитника Майка Мэтисона.
Нападающего доставили в больницу на обследование. Позже стало известно, что он продолжит гостевое турне вместе с командой.
В 16 играх за «Шаркс» в текущем сезоне у Чернышова 11 (3+8) очков. В АХЛ за «Барракуду» он провел 41 игру и набрал 33 (13+20) балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: San Jose Hockey Now
Скорейшего выздоровления Чернышову. А вчера различные боксёры рассказывали, что у Чернышова ноги подкашиваются не из-за сотряса.
Ждём возвращение на лёд👍
Да уж блин,поиграл пацан... Здоровья.
Здоровья.
