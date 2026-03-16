«Оттава» выиграла 5 из 6 последних матчей при разнице шайб на отрезке 24:12. Команда Грина отстает от зоны плей-офф на 3 очка

«Оттава» выиграла 5 из 6 последних матчей при разнице шайб 24:12.

«Оттава » обыграла «Сан-Хосе » (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

Команда под руководством Трэвиса Грина набрала 77 очков в 66 играх и занимает 10-е место в Восточной конференции. Отставание от зоны плей-офф – 3 очка.

В следующем матче соперником «Сенс» будет «Вашингтон» (18 марта, начало по московскому времени – 19 марта в 02:30).