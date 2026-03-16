Дубль Тарасенко за 23 секунды в матче с «Торонто» – 2-й по скорости в истории «Миннесоты». Рекорд у Пьера-Марка Бушара (0:16)

Дубль Владимира Тарасенко за 23 секунды – 2-й по скорости в истории «Миннесоты».

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:4).

34-летний россиянин отличился в третьем периоде с интервалом 23 секунды (44:51 и 45:14).

Этот дубль стал вторым по скорости в истории «Уайлд» (считая как матчи регулярки, так и плей-офф).

Рекорд установил Пьер-Марк Бушар, которому в феврале 2006 года удалось забросить 2 шайбы за 16 секунд в матче с «Эдмонтоном» (6:3).

Рекорд лиги делят Нелс Стюарт (1931, «Монреаль Марунс») и Дерон Куинт (1995, «Виннипег»), которым удалось сделать дубли за 4 секунды.