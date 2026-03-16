Лео Карлссон с 2+1, Батерсон и Гру с дублями – звезды дня в НХЛ

Лео Карлссон, Дрейк Батерсон и Бенуа-Оливье Гру – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – форвард «Торонто » Бенуа-Оливье Гру с 2 шайбами в матче с «Миннесотой» (4:2). Дубль стал для сына экс-тренера «Трактора» Бенуа Гру первым в лиге.

Вторая звезда – форвард «Оттавы» Дрейк Батерсон с 2 шайбами в матче с «Сан-Хосе» (7:4).

Первая звезда – форвард «Анахайма » Лео Карлссон с 3 (2+1) очками в матче с «Монреалем» (4:3).