Лео Карлссон с 2+1, Батерсон и Гру с дублями – звезды дня в НХЛ
Лео Карлссон, Дрейк Батерсон и Бенуа-Оливье Гру – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Торонто» Бенуа-Оливье Гру с 2 шайбами в матче с «Миннесотой» (4:2). Дубль стал для сына экс-тренера «Трактора» Бенуа Гру первым в лиге.
Вторая звезда – форвард «Оттавы» Дрейк Батерсон с 2 шайбами в матче с «Сан-Хосе» (7:4).
Первая звезда – форвард «Анахайма» Лео Карлссон с 3 (2+1) очками в матче с «Монреалем» (4:3).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем