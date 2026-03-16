Сын экс-тренера «Трактора» Гру сделал 1-й дубль в НХЛ, дважды забив «Миннесоте». У него 3 гола в 4 играх за «Торонто» в сезоне

Сын экс-тренера «Трактора» Гру сделал 1-й дубль в НХЛ.

Форвард «Торонто » Бенуа-Оливье Гру забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:2) и был признан третьей звездой встречи.

Дубль стал для 26-летнего канадца первым в лиге. Он сын бывшего тренера «Трактора » Бенуа Гру , сейчас возглавляющего швейцарский «Цуг».

В текущей регулярке у Гру-младшего стало 3 шайбы в 4 играх за «Лифс». До этого сезона он провел в лиге 65 игр за «Анахайм», в которых набрал 5 (1+4) очков.

Добавим, что в 54 играх за «Торонто Марлис» в этом сезоне АХЛ у нападающего 50 (27+23) баллов.