Сын экс-тренера «Трактора» Гру сделал 1-й дубль в НХЛ, дважды забив «Миннесоте». У него 3 гола в 4 играх за «Торонто» в сезоне
Форвард «Торонто» Бенуа-Оливье Гру забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:2) и был признан третьей звездой встречи.
Дубль стал для 26-летнего канадца первым в лиге. Он сын бывшего тренера «Трактора» Бенуа Гру, сейчас возглавляющего швейцарский «Цуг».
В текущей регулярке у Гру-младшего стало 3 шайбы в 4 играх за «Лифс». До этого сезона он провел в лиге 65 игр за «Анахайм», в которых набрал 5 (1+4) очков.
Добавим, что в 54 играх за «Торонто Марлис» в этом сезоне АХЛ у нападающего 50 (27+23) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
"Приходится" сыном....занавес....
У тебя, видать, другой канал, соответственно, редакция другая, Санька!
Я есть Гру!
Замена Остину
Ну и накой эта информация !!!!!!!!!! Забил не забил ....
