  • Селебрини сделал 60 ассистов в 65 матчах в сезоне НХЛ. В истории лиги лишь Кросби и Гретцки быстрее достигали такой отметки в возрасте до 20 лет
Макклин Селебрини сделал 60 ассистов в 65 играх в сезоне НХЛ.

Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:7). 

На счету 19-летнего канадца стало 95 (35+60) очков в 65 играх в текущем сезоне. Он занимает 5-е место в гонке бомбардиров лиги. 

В истории НХЛ только 2 игрока в возрасте до 20 лет быстрее достигли отметки 60 результативных передач за сезон. Это были Сидни Кросби (2006/07, «Питтсбург», 50 игр) и Уэйн Гретцки (1979/80, «Эдмонтон», 56). 

В истории «Шаркс» быстрее Селебрини до этой отметки добирались только Джо Торнтон (2006/07 – 59 игр, 2009/10 – 63) и Эрик Карлссон (2022/23 – 63). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Селебрини - это уже абсолютно точно созревшая в свои 18 лет новая звезда НХЛ самого высокого калибра! Если парень обойдется без серьезных травм, то его ждёт самое светлое будущее в лиге в виде множества побед, как личных, так и командных - я уверен со временем…
Если и дальше будет прибавлять, то можно точно говорить про игрока поколения.
Ему 19.
Как и Кросби в момент сезона 06/07.
Но видно, что замена маку уже есть.
Селебрини был послан тем,кто называл некст-уаном Бедарда.
А что не так с Бедардом? До травмы примерно в одном темпе шли
