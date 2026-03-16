Селебрини сделал 60 ассистов в 65 матчах в сезоне НХЛ. В истории лиги лишь Кросби и Гретцки быстрее достигали такой отметки в возрасте до 20 лет

Макклин Селебрини сделал 60 ассистов в 65 играх в сезоне НХЛ.

Форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:7).

На счету 19-летнего канадца стало 95 (35+60) очков в 65 играх в текущем сезоне. Он занимает 5-е место в гонке бомбардиров лиги.

В истории НХЛ только 2 игрока в возрасте до 20 лет быстрее достигли отметки 60 результативных передач за сезон. Это были Сидни Кросби (2006/07, «Питтсбург », 50 игр) и Уэйн Гретцки (1979/80, «Эдмонтон», 56).

В истории «Шаркс» быстрее Селебрини до этой отметки добирались только Джо Торнтон (2006/07 – 59 игр, 2009/10 – 63) и Эрик Карлссон (2022/23 – 63).