Макдэвид набрал 0+3 в матче с «Нэшвиллом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 114 очков против 109 у Маккиннона и 106 у Кучерова, у которых по 3 игры в запасе
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:1).
На счету 29-летнего канадца стало 114 (37+77) очков в 68 играх в текущем сезоне. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров лиги.
На втором месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон. У канадца 109 (44+65) очков в 64 играх в текущем сезоне при лучшей в лиге полезности «+57».
Замыкает топ-3 трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» Никита Кучеров. У российского форварда «Тампы» 106 (34+72) очков в 61 игре.
Отметим, что у Маккиннона (1 пропуск в сезоне) и Кучерова (4 пропуска) есть по 3 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом. «Ойлерс» осталось провести 14 матчей в регулярке, «Эвеланш» и «Лайтнинг» – по 17.
Добавим, что идущий на 4-м месте в гонке бомбардиров Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 97 очков в 65 играх, 35+62) сегодня получил травму в игре с «Предаторс» (до этого успел забить гол).
На 5-м месте идет форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (95 очков в 65 играх, 35+60, сегодня – результативная передача в матче с «Оттавой»).
1) Макдэвид 68м(68) 37+77 114очков +12
2) Маккиннон 64м(65) 44+65 109очк +57
3) Кучеров 61м(65) 34+72 106очк +34
4) Драйзайтль 65м(68) 35+62 97очк +13
5) Селебрини 65м(65) 35+60 94очк +7
Их показатели после Олимпийских игр
2) Макдэвид 10м 3+15 18очков +1
3) Драйзайтль 10м 6+11 17очк +1
4) Маккиннон 9м 4+12 16очк +9
5) Кучеров 10м 5+10 15очк +4
7) Селебрини 10м 7+7 14очк -3
Иногда бывает, что двух нет (например, игрок перехватил шайбу у соперника и сделал голевую передачу партнеру), тогда пишется только один.