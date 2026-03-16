Макдэвид набрал 0+3 в матче с «Нэшвиллом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 114 очков против 109 у Маккиннона и 106 у Кучерова, у которых по 3 игры в запасе

Коннор Макдэвид увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:1).

На счету 29-летнего канадца стало 114 (37+77) очков в 68 играх в текущем сезоне. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров лиги.

На втором месте идет форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон. У канадца 109 (44+65) очков в 64 играх в текущем сезоне при лучшей в лиге полезности «+57».

Замыкает топ-3 трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» Никита Кучеров . У российского форварда «Тампы» 106 (34+72) очков в 61 игре.

Отметим, что у Маккиннона (1 пропуск в сезоне) и Кучерова (4 пропуска) есть по 3 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом. «Ойлерс» осталось провести 14 матчей в регулярке, «Эвеланш» и «Лайтнинг» – по 17.

Добавим, что идущий на 4-м месте в гонке бомбардиров Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 97 очков в 65 играх, 35+62) сегодня получил травму в игре с «Предаторс» (до этого успел забить гол).

На 5-м месте идет форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (95 очков в 65 играх, 35+60, сегодня – результативная передача в матче с «Оттавой»).