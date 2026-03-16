  • Драйзайтль получил травму в матче с «Нэшвиллом» после хита Висблатта. Форвард «Эдмонтона» ушел со льда после 1-го периода, он успел набрать 97-е очко в сезоне
Леон Драйзайтль получил травму в матче с «Нэшвиллом» после хита Оззи Висблатта.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:1). 

На 4-й минуте немецкий нападающий открыл счет в матче, реализовав большинство. На его счету стало 97 (35+62) очков в 65 играх в сезоне. 

Вскоре после этого он ударился о борт в результате силового приема форварда «Предаторс» Оззи Висблатта. Драйзайтль ушел в раздевалку, затем вернулся и провел еще 2 смены (суммарное игровое время – 3:12), но во втором и третьем периодах на лед уже не выходил. 

Главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух после игры сказал, что травма, скорее всего, не является серьезной. 

Игроки «нефтяников» попытались разобраться с Висблаттом по ходу матча. На 6-й минуте Каспери Капанен получил малый штраф, ударив его клюшкой.

По ходу возникшей в том же моменте стычки Василий Подколзин подрался с защитником «Предаторс» Николасом Хагом. На 14-й минуте Висблатта атаковал Трент Фредерик, получивший 2 минуты штрафа за грубость. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Oilers Nation
Надеюсь не серьезно и он вернётся что бы закрыть очередную сотню.
