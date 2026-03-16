Подколзин подрался с Хагом в матче «Эдмонтона» и «Нэшвилла» вскоре после травмы Драйзайтля. Это был 4-й бой Василия в сезоне
Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин подрался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:1).
На 6-й минуте 24-летний россиянин вступил в драку с защитником «Предаторс» Николасом Хагом.
Она стала результатом стычки, произошедшей вскоре после силового приема форварда «Нэшвилла» Оззи Висблатта против Леона Драйзайтля. Этот хит привел к травме немецкого форварда.
Для Василия это был 4-й бой в этом сезоне. В голосовании на портале HockeyFights 59% пользователей отдали победу Подколзину, 33% - Хагу, еще 7% голосов за ничью.
Сегодня нападающий «Ойлерс» (14:32, нейтральная полезность) остался без набранных очков. Он отметился 2 бросками в створ и 4 силовыми приемами, допустил 1 потерю.
В текущем сезоне на счету Подколзина 30 (15+15) очков в 68 играх при полезности «+16».