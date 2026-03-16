Свечков прервал серию из 18 матчей без голов, поразив ворота «Эдмонтона». У него 3+10 в 54 играх за «Нэшвилл» в сезоне
Форвард «Нэшвилла» Федор Свечков стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (1:3).
22-летний нападающий прервал безголевую серию из 18 игр. В текущем сезоне у него 13 (3+10) очков в 54 играх за «Предаторс» при полезности «минус 6». В 6 играх после командировки в АХЛ – 4 (1+3) балла.
Сегодня Свечков (9:39, «+1») реализовал единственный бросок в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и 1 перехват. На точке вбрасывания выиграл 2 попытки из 7 (29%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Феди добавлять надо, если хочет закрепится в основном составе
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем