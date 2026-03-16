Аскаров пропустил 3-й подряд матч «Сан-Хосе» из-за травмы. Броссуа сыграл в НХЛ впервые с апреля 2024 года и пропустил 6 шайб от «Оттавы»

Ярослав Аскаров пропустил 3-й подряд матч «Сан-Хосе» из-за травмы.

Вратарь «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров не был включен в заявку команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:7).

23-летний россиянин получил травму нижней части тела в прошлый четверг перед матчем с «Бостоном». Сообщалось, что она не является серьезной и не требует длительного восстановления.

Тем не менее, Аскаров пропустил 3 матча в рамках выездного турне. На матч против «Брюинс» команде пришлось привлечь экстренного вратаря Кайла Шоветта в пару к Алексу Недельковичу, а затем из фарм-клуба был вызван Лоран Броссуа .

В матче с «Сенаторс» 32-летний канадец вышел в старте и пропустил 6 шайб после 23 бросков. Этот матч в НХЛ стал для него первым с апреля 2024 года.

Голкипер, выигрывавший Кубок Стэнли с «Вегасом», пропустил сезон-2024/25 из-за двух операций: сначала на мениске, а затем на бедре.