Герин о Мэттьюсе в сборной: «Тихий лидер, у него есть харизма, его все любят. Жаль, что он получил травму, непростое время для «Торонто»

Билл Герин высоко оценил игру Остона Мэттьюса на Олимпиаде-2026.

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин , выполнявший ту же роль в сборной США во время Олимпиады-2026, высоко оценил игру капитана команды Остона Мэттьюса на турнире в Милане.

«Я высокого мнения о Остоне. Он отличный парень. Он замечательный партнер. Это видно, когда он находится в окружении ребят. Все его любят. Он тихий лидер, который говорит своей игрой. Это мощно. У него есть харизма – ты это чувствуешь. Мы это ощутили на Олимпиаде.

Я считаю, он проделал фантастическую работу в роли нашего капитана. Как сказал Джек [Хьюз], [Мэттьюс] – победитель. И если ты действительно смотришь на него изо дня в день, то, как он выкладывается по всей площадке, – это невероятно. И, думаю, об этом говорят недостаточно. Он мог бы претендовать на «Селки Трофи» (приз лучшему нападающему оборонительного плана) каждый год.

К сожалению, он получил травму. Похоже, [у «Торонто »] сейчас непростое время. Никто не хочет завершать сезон вот так», – сказал Герин.