16-летний форвард системы ЦСКА Привалов о еде: «Стейк – мое фирменное блюдо. Начал готовить, когда были в Таиланде. Даже мама говорит, что у меня получается лучше»

16-летний нападающий системы ЦСКА Назар Привалов рассказал, как научился готовить стейки. 

– Читал, что ты любишь готовить стейки. Как научился?

– Когда мы были в Таиланде, по телевизору показывали только кулинарный канал на русском языке. Так и начал готовить. Бабушка помогала, она очень хорошо готовит. Потом самому стало интересно: люблю их кушать, а как приготовить? Сейчас дома чаще всего именно я готовлю стейки. Даже мама говорит, что у меня получается лучше.

– Какие-то другие блюда готовишь?

– Могу сделать гарнир или салат, но стейк – это основное. К нему больше ничего и не подашь. Стейк – фирменное блюдо, – сказал Привалов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Мама плохого не скажет.она всегда права.маму любить надо!) Удачи мальцу!
Гм)) улыбнул)простите)))
Материалы по теме
Привалов из системы ЦСКА о Telegram-канале: «С мамой поспорили, у кого будет больше подписчиков. Слежу за Голдобиным, Суриным. Ошибки у Егора – его фишка»
вчера, 19:38
16-летний форвард системы ЦСКА Привалов: «Нет такого, что я в школе строго три раза в неделю: иногда чаще. Лучше сосредоточиться на хоккее, потом можно думать об университете»
вчера, 17:57
Форвард «Сочи» Биттен: «Канада – очень дорогая страна, жить в России гораздо дешевле. За обед отдаю смешные деньги – хороший стейк здесь стоит в 2-3 раза меньше»
14 марта, 12:31
КХЛ. «Сибирь» играет с ЦСКА, СКА в гостях у «Трактора», «Металлург» принимает «Автомобилист», «Спартак» против «Динамо» Москва
25 минут назадLive
Терещенко о снижении числа занимающихся хоккеем в России: «Все становится дорого и недоступно для населения, ситуация настораживает. Люди не богатеют в сегодняшних реалиях»
30 минут назад
Вице-комиссионер НХЛ о недопуске России на ЧМ и ОИ: «Это не наша проблема. Не готов высказывать свою позицию»
44 минуты назад
Плющев о деле Федотова: «ЦСКА пошел на войну и юридически ее проиграл. Развод КХЛ и ИИХФ – авантюра, придуманная, чтобы потешить чье-то самолюбие»
56 минут назад
Дементьев про 2 гола в 14 матчах у Овечкина: «Это удручает, подействовала пауза на Олимпиаду. Нужно просто верить, что Александр начнет забрасывать»
сегодня, 13:16
Каменский об отчете Минспорта: «Хоккей – дорогой вид спорта. Футбол легче – нужны лишь бутсы и майка»
сегодня, 13:07
Вайсфельд о «СКА-Арене»: «Там должен играть СКА. В Ледовом – камерная атмосфера. Как сидеть на кухне и в Большом театре – разные вещи»
сегодня, 12:49
Экс-защитник «Монреаля» Емелин дал совет Демидову: «Работать, работать и еще раз работать. Он сейчас главная звезда команды, нужно сосредоточиться на хоккее»
сегодня, 12:29
Капризов о результативности Овечкина: «У Сани иногда бывает засуха, а потом 10 игр – 10 голов»
сегодня, 12:18
Плющев о том, что будет после снятия бана с России: «Нас будут жарить на сковородке. ИИХФ вернет игроков НХЛ, а над КХЛ начнет издеваться из-за выхода из-под их юрисдикции»
сегодня, 11:47
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
сегодня, 12:01
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
сегодня, 10:59
Биссоннетт о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Проблема в клубной культуре. Когда твой капитан на льду, ты сбрасываешь перчатки – думаешь уже потом»
сегодня, 10:32
Лав о приходе в «Шанхай»: «Я играл в гольф в Аризоне за неделю до того, как оказался в России. Не думал, что буду тренировать в КХЛ – все произошло из-за ситуации Галлана со здоровьем»
сегодня, 09:42
Шалунов, Пыленков и Бояркин – игроки недели в КХЛ. Жаровский – лучший новичок
сегодня, 09:15
Макдэвид о работе Департамента безопасности НХЛ после вердикта по Гудасу: «Сейчас решения вызывают много недовольства. Почему бы не пересмотреть процесс их принятия?»
сегодня, 07:58
Босер не намерен уходить из «Ванкувера» на фоне перестройки: «Не собираюсь бросать ребят. Просить обмен не в моем характере»
сегодня, 07:45
Тренер «Шанхая» Лав сравнил КХЛ, НХЛ и АХЛ: «Три разных мира, если говорить о менталитете игроков. Мастерства в КХЛ больше, чем в АХЛ»
сегодня, 07:30
Тренер «Эдмонтона» о травме Драйзайтля: «Медики разрешили ему попробовать вернуться на лед. Значит, это не должно затянуться надолго»
сегодня, 06:55
Бут набрал 5 очков в 2 матчах АХЛ с «Барракудой» за 2 дня. У него 15+14 в 32 играх за фарм «Юты»
сегодня, 06:45
