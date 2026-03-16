16-летний форвард системы ЦСКА Привалов о еде: «Стейк – мое фирменное блюдо. Начал готовить, когда были в Таиланде. Даже мама говорит, что у меня получается лучше»

16-летний нападающий системы ЦСКА Назар Привалов рассказал, как научился готовить стейки.

– Читал, что ты любишь готовить стейки. Как научился?

– Когда мы были в Таиланде, по телевизору показывали только кулинарный канал на русском языке. Так и начал готовить. Бабушка помогала, она очень хорошо готовит. Потом самому стало интересно: люблю их кушать, а как приготовить? Сейчас дома чаще всего именно я готовлю стейки. Даже мама говорит, что у меня получается лучше.

– Какие-то другие блюда готовишь?

– Могу сделать гарнир или салат, но стейк – это основное. К нему больше ничего и не подашь. Стейк – фирменное блюдо, – сказал Привалов.