Мухамадуллин против «Оттавы»: 2 ассиста, 2 броска, 4 блока и 2 потери за 17:02. У защитника «Сан-Хосе» 10 очков в 35 играх в сезоне
Шакир Мухамадуллин отметился 2 ассистами в матче против «Оттавы».
Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:7).
Теперь на счету 24-летнего россиянина 10 (4+6) очков в 35 матчах нынешнего сезона при нейтральной полезности. До этого у Мухамадуллина не было результативных действий на протяжении 7 игр.
Сегодня Шакир (17:02, 1:07 – в меньшинстве, нейтральная полезность) также отметился 2 бросками в створ и 4 блоками, допустил 2 потери.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
