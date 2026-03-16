Хоккеисты «Авангарда» посетили спектакль «Дальше – тишина...» в Академическом театре драмы в Омске. Актеры ранее пришли на матч против «Шанхая» на «G-Drive Арене»

Хоккеисты «Авангарда» в субботу посетили спектакль в Академическом театре драмы в Омске.

После завершения представления капитан омского клуба Дамир Шарипзянов вышел на сцену вручил актерам корзину с цветами.

Кроме того, игроки сфотографировались с труппой, а Шарипзянов оставил отзыв в гостевой книге театра, поблагодарив артистов за профессионализм.

«Ответный визит, «ястребы» с семьями на спектакле «Дальше – тишина...». Еще раз подтверждаем: Омск – Культурная и хоккейная столица 🦅», – написала пресс-служба «Авангарда».

Днем ранее, в пятницу, актеры драмтеатра посетили матч «Авангарда » против «Шанхая» (6:1) на «G-Drive Арене».