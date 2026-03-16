  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Хоккеисты «Авангарда» посетили спектакль «Дальше – тишина...» в Академическом театре драмы в Омске. Актеры ранее пришли на матч против «Шанхая» на «G-Drive Арене»
7

Хоккеисты «Авангарда» посетили спектакль «Дальше – тишина...» в Академическом театре драмы в Омске. Актеры ранее пришли на матч против «Шанхая» на «G-Drive Арене»

Хоккеисты «Авангарда» посетили спектакль в Академическом театре драмы в Омске.

Хоккеисты «Авангарда» в субботу посетили спектакль в Академическом театре драмы в Омске.  

После завершения представления капитан омского клуба Дамир Шарипзянов вышел на сцену вручил актерам корзину с цветами.

Кроме того, игроки сфотографировались с труппой, а Шарипзянов оставил отзыв в гостевой книге театра, поблагодарив артистов за профессионализм. 

«Ответный визит, «ястребы» с семьями на спектакле «Дальше – тишина...». Еще раз подтверждаем: Омск – Культурная и хоккейная столица 🦅», – написала пресс-служба «Авангарда». 

Днем ранее, в пятницу, актеры драмтеатра посетили матч «Авангарда» против «Шанхая» (6:1) на «G-Drive Арене». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
logoАвангард
logoКХЛ
logoДамир Шарипзянов
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надеюсь, что дальше кубок Гагарина)
Уважаемый а дальше просто если не будет результата, лицо со шрамом поедит домой, болеем за Аву!
Не факт, Хартли только на третий сезон кубок взял. Пусть работает в любом случае, реально же видно что работает. Команда играет, результат есть. Не то что при Звягине, хаос и ужас
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Щитов о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Авангард» и «Локомотив». В плей-офф будут сюрпризы, непредсказуемый хоккей»
вчера, 20:36
Максим Сушинский: «У «Динамо» Минск в концовке регулярки не очень хорошо идут дела, но команда все равно очень интересная. В плей-офф покажет зубы, думаю»
вчера, 11:52
ЦСКА против СКА в первом раунде плей-офф КХЛ? Расклад на сегодня
вчера, 09:48Live
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» играет с ЦСКА, СКА в гостях у «Трактора», «Металлург» принимает «Автомобилист», «Спартак» против «Динамо» Москва
3 минуты назадLive
Терещенко о снижении числа занимающихся хоккеем в России: «Все становится дорого и недоступно для населения, ситуация настораживает. Люди не богатеют в сегодняшних реалиях»
8 минут назад
Вице-комиссионер НХЛ о недопуске России на ЧМ и ОИ: «Это не наша проблема. Не готов высказывать свою позицию»
22 минуты назад
Плющев о деле Федотова: «ЦСКА пошел на войну и юридически ее проиграл. Развод КХЛ и ИИХФ – авантюра, придуманная, чтобы потешить чье-то самолюбие»
34 минуты назад
Дементьев про 2 гола в 14 матчах у Овечкина: «Это удручает, подействовала пауза на Олимпиаду. Нужно просто верить, что Александр начнет забрасывать»
48 минут назад
Вайсфельд о «СКА-Арене»: «Там должен играть СКА. В Ледовом – камерная атмосфера. Как сидеть на кухне и в Большом театре – разные вещи»
сегодня, 12:49
Экс-защитник «Монреаля» Емелин дал совет Демидову: «Работать, работать и еще раз работать. Он сейчас главная звезда команды, нужно сосредоточиться на хоккее»
сегодня, 12:29
Капризов о результативности Овечкина: «У Сани иногда бывает засуха, а потом 10 игр – 10 голов»
сегодня, 12:18
Плющев о том, что будет после снятия бана с России: «Нас будут жарить на сковородке. ИИХФ вернет игроков НХЛ, а над КХЛ начнет издеваться из-за выхода из-под их юрисдикции»
сегодня, 11:47
Емелин о работе тренером: «Не понимаю формулировку «убить в себе игрока» – опыт подсказывает нюансы. Многое для меня в новинку, никогда не вникал так глубоко»
сегодня, 11:27
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский об отчете Минспорта: «Хоккей – дорогой вид спорта. Футбол легче – нужны лишь бутсы и майка»
57 минут назад
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
сегодня, 12:01
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
сегодня, 10:59
Биссоннетт о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Проблема в клубной культуре. Когда твой капитан на льду, ты сбрасываешь перчатки – думаешь уже потом»
сегодня, 10:32
Лав о приходе в «Шанхай»: «Я играл в гольф в Аризоне за неделю до того, как оказался в России. Не думал, что буду тренировать в КХЛ – все произошло из-за ситуации Галлана со здоровьем»
сегодня, 09:42
Шалунов, Пыленков и Бояркин – игроки недели в КХЛ. Жаровский – лучший новичок
сегодня, 09:15
Макдэвид о работе Департамента безопасности НХЛ после вердикта по Гудасу: «Сейчас решения вызывают много недовольства. Почему бы не пересмотреть процесс их принятия?»
сегодня, 07:58
Босер не намерен уходить из «Ванкувера» на фоне перестройки: «Не собираюсь бросать ребят. Просить обмен не в моем характере»
сегодня, 07:45
Тренер «Шанхая» Лав сравнил КХЛ, НХЛ и АХЛ: «Три разных мира, если говорить о менталитете игроков. Мастерства в КХЛ больше, чем в АХЛ»
сегодня, 07:30
Тренер «Эдмонтона» о травме Драйзайтля: «Медики разрешили ему попробовать вернуться на лед. Значит, это не должно затянуться надолго»
сегодня, 06:55
Рекомендуем