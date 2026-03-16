Хоккеисты «Авангарда» посетили спектакль «Дальше – тишина...» в Академическом театре драмы в Омске. Актеры ранее пришли на матч против «Шанхая» на «G-Drive Арене»
После завершения представления капитан омского клуба Дамир Шарипзянов вышел на сцену вручил актерам корзину с цветами.
Кроме того, игроки сфотографировались с труппой, а Шарипзянов оставил отзыв в гостевой книге театра, поблагодарив артистов за профессионализм.
«Ответный визит, «ястребы» с семьями на спектакле «Дальше – тишина...». Еще раз подтверждаем: Омск – Культурная и хоккейная столица 🦅», – написала пресс-служба «Авангарда».
Днем ранее, в пятницу, актеры драмтеатра посетили матч «Авангарда» против «Шанхая» (6:1) на «G-Drive Арене».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
Надеюсь, что дальше кубок Гагарина)
Уважаемый а дальше просто если не будет результата, лицо со шрамом поедит домой, болеем за Аву!
Не факт, Хартли только на третий сезон кубок взял. Пусть работает в любом случае, реально же видно что работает. Команда играет, результат есть. Не то что при Звягине, хаос и ужас
