Участник «Ледникового периода» Рудаковский о Ягудине: «Добрый, искренний, честный. Прощаясь, говорил ему на белорусском: «Да пабачэння». Он отвечал «Шуфлядка» или как-то еще показывал словарный запас»

Участник «Ледникового периода» Рудаковский о Ягудине: добрый, искренний.

Бывший защитник «Юность-Минск » и «Могилева » Марк Рудаковский, участвующий в проекте «Ледниковый период », поделился впечатлениями от общения с Алексеем Ягудиным .

– Алексей Ягудин, олимпийский чемпион и ведущий «Ледникового периода», раньше часто бывал в Минске. С ним общался?

– Сразу сконнектились. Чувствуется личность: Алексей добрый и искренний, честный. Когда прощались, говорил ему на белорусском языке «Да пабачэння» («До свидания» – Спортс’‘). Он отвечал «Шуфлядка» («шуфляда» на белорусском означает «ящик» – Спортс’‘) или как-то еще показывал свой словарный запас на белорусском. И рассказывал разные истории. Отмечал ледовые арены в Минске, – сказал Рудаковский.

