Участник «Ледникового периода» Рудаковский о Ягудине: «Добрый, искренний, честный. Прощаясь, говорил ему на белорусском: «Да пабачэння». Он отвечал «Шуфлядка» или как-то еще показывал словарный запас»
Бывший защитник «Юность-Минск» и «Могилева» Марк Рудаковский, участвующий в проекте «Ледниковый период», поделился впечатлениями от общения с Алексеем Ягудиным.
– Алексей Ягудин, олимпийский чемпион и ведущий «Ледникового периода», раньше часто бывал в Минске. С ним общался?
– Сразу сконнектились. Чувствуется личность: Алексей добрый и искренний, честный. Когда прощались, говорил ему на белорусском языке «Да пабачэння» («До свидания» – Спортс’‘). Он отвечал «Шуфлядка» («шуфляда» на белорусском означает «ящик» – Спортс’‘) или как-то еще показывал свой словарный запас на белорусском. И рассказывал разные истории. Отмечал ледовые арены в Минске, – сказал Рудаковский.
33-летняя блогер Карина Кросс стала невестой 22-летнего хоккеиста Рудаковского. Участник «Ледникового периода» сделал предложение во время матча КХЛ
