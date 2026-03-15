Гавриков о Панарине в «Лос-Анджелесе»: «У него все хорошо, он прикрыт. Он у меня пожил. Когда мы в Нью-Йорк приехали, жили у них»

Гавриков рассказал о переходе Панарина в «Лос-Анджелес» из «Рейнджерс».

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков в беседе с экс-игроком сборной России Андреем Аршавиным и бывшим нападающим «Коламбуса» Никитой Филатовым высказался о переходе Артемия Панарина в «Лос-Анджелес». Аршавин и Филатов встретились с Гавриковым в рамках FONtour.

Никита Филатов : Ты приехал в «Рейнджерс », а парень уехал в «Лос-Анджелес ». Вы решили пожить друг у друга в гостях?

Андрей Аршавин : А вы хатами поменялись?

Владислав Гавриков : Да. Он у меня пожил.

Андрей Аршавин : Зная Панару... Он деньги платит?

Владислав Гавриков : Так мы же у них жили, когда приехали в Нью-Йорк.

Андрей Аршавин : У вас бартер?

Владислав Гавриков : Получается, да. У него все хорошо там, прикрыт он.