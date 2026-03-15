Щитов о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Авангард» и «Локомотив». В плей-офф будут сюрпризы, непредсказуемый хоккей»
Никита Щитов поделился мнением о фаворитах Кубка Гагарина.
«Самые главные и яркие фавориты – магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и ярославский «Локомотив».
Не думаю, что сейчас можно назвать команду, которая станет обладателем Кубка Гагарина. Считаю, что будут сюрпризы, будет непредсказуемый хоккей в плей-офф», – сказал Щитов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Liveresult
