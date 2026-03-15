  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Недопекин про ОИ-2026: «Наблюдал за тройкой Макдэвид – Маккиннон – Селебрини. Поразила невероятная скорость. СКА, «Металлург» и «Северсталь» играют на высоких скоростях»
8

Нападающий СКА Никита Недопекин поделился мнением об олимпийском хоккейном турнире в Милане. 

– Вы интересовались у Игоря Ларионова его впечатлениями от поездки в Италию на финал Олимпиады?

– У нас не было времени обсудить это с Игорем Николаевичем, потому что у СКА через день шли домашние матчи, однако я разговаривал об этом с Игорем Владимировичем Захаркиным, который тоже был на Олимпиаде. Он рассказывал о самой игре и разных вещах, которые для себя отметил. Это было больше восхищение, а не какие-то детальные разборы.

Лично меня на турнире в Милане поразило движение с шайбой и невероятная скорость принятия решений. По телевизору все кажется легко, однако не каждый может понять, насколько это серьезный уровень. И речь не только о сборных Канады и США – те же финны в полуфинале с канадцами бодались первые полтора периода, даже вели 2:0. Окопались бы они тогда получше, и матч мог бы не перевернуться. Один финал в 2022 году сборная Финляндия уже так забрала.

Я наблюдал за Канадой и тройкой МакдэвидМаккиннон – Селебрини. Мне было интересно посмотреть на их движение, потому что современный хоккей в целом становится быстрее, в том числе и сама КХЛ. Показательные примеры: СКА, «Металлург» и «Северсталь», которые играют на высоких скоростях. Такой хоккей вызывает интерес у болельщиков.

Будет любопытно увидеть сборную России на следующей Олимпиаде, потому что состав серьезно обновится. Через четыре года именитые звезды российского хоккея, такие как Евгений Малкин, Александр Овечкин и Артемий Панарин, уже вряд ли будут играть, – сказал Недопекин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoКоннор Макдэвид
logoНэтан Маккиннон
logoСеверсталь
logoолимпийский хоккейный турнир
logoКХЛ
logoАртемий Панарин
logoМеталлург Мг
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКолорадо
logoЭдмонтон
logoСКА
logoОлимпиада-2026
logoЕвгений Малкин
logoИгорь Ларионов
logoСан-Хосе
logoНикита Недопекин
logoАлександр Овечкин
logoМакклин Селебрини
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда в перерывах матчей Северстали переключаю посмотреть, что там в какой-нибудь параллельной игре происходит, всегда возникает ощущение, что смотрю советский мультик про боксеров "Брейк" и там 3 раунд.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» играет с ЦСКА, СКА в гостях у «Трактора», «Металлург» принимает «Автомобилист», «Спартак» против «Динамо» Москва
3 минуты назадLive
Терещенко о снижении числа занимающихся хоккеем в России: «Все становится дорого и недоступно для населения, ситуация настораживает. Люди не богатеют в сегодняшних реалиях»
8 минут назад
Вице-комиссионер НХЛ о недопуске России на ЧМ и ОИ: «Это не наша проблема. Не готов высказывать свою позицию»
22 минуты назад
Плющев о деле Федотова: «ЦСКА пошел на войну и юридически ее проиграл. Развод КХЛ и ИИХФ – авантюра, придуманная, чтобы потешить чье-то самолюбие»
34 минуты назад
Дементьев про 2 гола в 14 матчах у Овечкина: «Это удручает, подействовала пауза на Олимпиаду. Нужно просто верить, что Александр начнет забрасывать»
48 минут назад
Вайсфельд о «СКА-Арене»: «Там должен играть СКА. В Ледовом – камерная атмосфера. Как сидеть на кухне и в Большом театре – разные вещи»
сегодня, 12:49
Экс-защитник «Монреаля» Емелин дал совет Демидову: «Работать, работать и еще раз работать. Он сейчас главная звезда команды, нужно сосредоточиться на хоккее»
сегодня, 12:29
Капризов о результативности Овечкина: «У Сани иногда бывает засуха, а потом 10 игр – 10 голов»
сегодня, 12:18
Плющев о том, что будет после снятия бана с России: «Нас будут жарить на сковородке. ИИХФ вернет игроков НХЛ, а над КХЛ начнет издеваться из-за выхода из-под их юрисдикции»
сегодня, 11:47
Емелин о работе тренером: «Не понимаю формулировку «убить в себе игрока» – опыт подсказывает нюансы. Многое для меня в новинку, никогда не вникал так глубоко»
сегодня, 11:27
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский об отчете Минспорта: «Хоккей – дорогой вид спорта. Футбол легче – нужны лишь бутсы и майка»
57 минут назад
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
сегодня, 12:01
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
сегодня, 10:59
Биссоннетт о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Проблема в клубной культуре. Когда твой капитан на льду, ты сбрасываешь перчатки – думаешь уже потом»
сегодня, 10:32
Лав о приходе в «Шанхай»: «Я играл в гольф в Аризоне за неделю до того, как оказался в России. Не думал, что буду тренировать в КХЛ – все произошло из-за ситуации Галлана со здоровьем»
сегодня, 09:42
Шалунов, Пыленков и Бояркин – игроки недели в КХЛ. Жаровский – лучший новичок
сегодня, 09:15
Макдэвид о работе Департамента безопасности НХЛ после вердикта по Гудасу: «Сейчас решения вызывают много недовольства. Почему бы не пересмотреть процесс их принятия?»
сегодня, 07:58
Босер не намерен уходить из «Ванкувера» на фоне перестройки: «Не собираюсь бросать ребят. Просить обмен не в моем характере»
сегодня, 07:45
Тренер «Шанхая» Лав сравнил КХЛ, НХЛ и АХЛ: «Три разных мира, если говорить о менталитете игроков. Мастерства в КХЛ больше, чем в АХЛ»
сегодня, 07:30
Тренер «Эдмонтона» о травме Драйзайтля: «Медики разрешили ему попробовать вернуться на лед. Значит, это не должно затянуться надолго»
сегодня, 06:55
Рекомендуем