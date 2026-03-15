Недопекин про ОИ-2026: «Наблюдал за тройкой Макдэвид – Маккиннон – Селебрини. Поразила невероятная скорость. СКА, «Металлург» и «Северсталь» играют на высоких скоростях»

Недопекин об Олимпиаде-2026: следил за тройкой Макдэвид – Маккинон – Селебрини.

Нападающий СКА Никита Недопекин поделился мнением об олимпийском хоккейном турнире в Милане.

– Вы интересовались у Игоря Ларионова его впечатлениями от поездки в Италию на финал Олимпиады?

– У нас не было времени обсудить это с Игорем Николаевичем, потому что у СКА через день шли домашние матчи, однако я разговаривал об этом с Игорем Владимировичем Захаркиным, который тоже был на Олимпиаде. Он рассказывал о самой игре и разных вещах, которые для себя отметил. Это было больше восхищение, а не какие-то детальные разборы.

Лично меня на турнире в Милане поразило движение с шайбой и невероятная скорость принятия решений. По телевизору все кажется легко, однако не каждый может понять, насколько это серьезный уровень. И речь не только о сборных Канады и США – те же финны в полуфинале с канадцами бодались первые полтора периода, даже вели 2:0. Окопались бы они тогда получше, и матч мог бы не перевернуться. Один финал в 2022 году сборная Финляндия уже так забрала.

Я наблюдал за Канадой и тройкой Макдэвид – Маккиннон – Селебрини. Мне было интересно посмотреть на их движение, потому что современный хоккей в целом становится быстрее, в том числе и сама КХЛ. Показательные примеры: СКА, «Металлург» и «Северсталь», которые играют на высоких скоростях. Такой хоккей вызывает интерес у болельщиков.

Будет любопытно увидеть сборную России на следующей Олимпиаде, потому что состав серьезно обновится. Через четыре года именитые звезды российского хоккея, такие как Евгений Малкин, Александр Овечкин и Артемий Панарин, уже вряд ли будут играть, – сказал Недопекин.