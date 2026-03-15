«Вашингтон» подписал контракт с Коулом Хатсоном на 3 года, кэпхит – 975 тысяч долларов. У 19-летнего защитника 10+22 в 35 матчах в сезоне NCAA

«Вашингтон» подписал контракт новичка с Коулом Хатсоном.

«Вашингтон » подписал 3-летний контракт новичка с защитником Коулом Хатсоном , соглашение вступает в силу с текущего сезона. Среднегодовая стоимость договора с 19-летним защитником Хатсона составит 975 000 долларов

«Кэпиталс» выбрали Хатсона во втором раунде под общим 43-м номером драфта НХЛ 2024 года.

Американец набрал 32 (10+22) очка в 35 матчах за Бостонский университет в NCAA в этом сезоне. Коул был включен в первую символическую сборную звезд Hockey East второй год подряд.

Хатсон завершил свою карьеру в студенческом хоккее с 80 очками (24+56) в 74 матчах. 80 баллов являются лучшим показателем среди защитников NCAA за последние два сезона.

На молодежном чемпионате мира 2025 года защитник помог сборной США завоевать золотые медали, став лучшим бомбардиром турнира (3+8 в 7 матчах) и лучшим по показателю полезности (+11).

Коул – младший брат защитника «Монреаля » Лэйна Хатсона.