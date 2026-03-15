  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
19

«Вашингтон» подписал контракт с Коулом Хатсоном на 3 года, кэпхит – 975 тысяч долларов. У 19-летнего защитника 10+22 в 35 матчах в сезоне NCAA

«Вашингтон» подписал контракт новичка с Коулом Хатсоном.

«Вашингтон» подписал 3-летний контракт новичка с защитником Коулом Хатсоном, соглашение вступает в силу с текущего сезона. Среднегодовая стоимость договора с 19-летним защитником Хатсона составит 975 000 долларов

«Кэпиталс» выбрали Хатсона во втором раунде под общим 43-м номером драфта НХЛ 2024 года.

Американец набрал 32 (10+22) очка в 35 матчах за Бостонский университет в NCAA в этом сезоне. Коул был включен в первую символическую сборную звезд Hockey East второй год подряд.

Хатсон завершил свою карьеру в студенческом хоккее с 80 очками (24+56) в 74 матчах. 80 баллов являются лучшим показателем среди защитников NCAA за последние два сезона.

На молодежном чемпионате мира 2025 года защитник помог сборной США завоевать золотые медали, став лучшим бомбардиром турнира (3+8 в 7 матчах) и лучшим по показателю полезности (+11). 

Коул – младший брат защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Вашингтона»
logoКоул Хатсон
logoМонреаль
logoмолодежная сборная США
logoЛэйн Хатсон
logoВашингтон
logoНХЛ
NCAA
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Коул пока оставляет впечатление будущего франчайза. Удачи во взрослом хоккее!
Комментарий удален пользователем
Ответ beltravel71
Комментарий удален пользователем
Так сумма была известна изначально, не важно как фамилия хоккеиста и какой клуб его подписывает, там в коллективном соглашении прописаны фиксированные суммы контратака новичка согласно выбора на драфте, если не сможет закрепиться в основе и поедет в АХЛ или юниорку, то будет 87,5 тысяч в год получать.
Потеснит Чикрана с его контрактом?
Ответ Al561
Найдёте желающих взять Чикрана - нобелевскую премию по экомике ваша
Плагиат. Пошли по пути Айлендерс, скинули основного защитника ( ну или в настоящем почти основного) и подписали предполагаемый большой талант.
Интересно они уже в этом сезоне этот контракт активируют? Игр пока достаточно.
Ответ 4etlanin
Да, там даже контракт такой, в первый год контракта бонусы в 365 тыс. - $25K at 5 games, $77.5K at 10 games, $262.5K for Conn Smythe:) Ну т.е. понятно никаких кон смайтов не будет, а остальное должен получить и останется два года контракта новичка.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем