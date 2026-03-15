Герин о победе США на Олимпиаде-2026: «Кажется, будто это нереально, как сон. Люди моего поколения ждали этого момента 46 лет»

Билл Герин высказался о победе сборной США на Олимпиаде в Милане.

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин , выполнявший ту же роль в сборной США во время Олимпиады-2026, высказался о победе команды на турнире в Милане. В финале американца обыграли сборную Канады (2:1 ОТ).

«Я был настолько занят. Иногда появляется короткий момент, когда вспоминаешь Олимпиаду и то, что мы сделали. И кажется, будто это нереально. Как сон. Если честно, у меня просто не было времени спокойно сесть и все это осмыслить.

Пока что в моей жизни мало что изменилось. Наверное, иногда приходится напоминать себе, что именно мы сделали. Люди моего поколения ждали этого момента 46 лет. Поэтому время от времени нужно напоминать себе, что мы выиграли, что нам это удалось.

Для меня это очень значимая часть жизни – и моей, и многих других людей. Самое главное – просто иногда напоминать себе: мы победили, мы сделали это», – сказал Герин.