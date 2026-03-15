Привалов из системы ЦСКА о Telegram-канале: «С мамой поспорили, у кого будет больше подписчиков. Слежу за Голдобиным, Суриным. Ошибки у Егора – его фишка»
16-летний нападающий системы ЦСКА Назар Привалов рассказал о том, что сподвигло его создать свой Telegram-канал.
– У тебя есть свой Telegram-канал. Зачем начал его вести?
– Скоро будет год, как веду его. Мы с мамой поспорили, у кого будет больше подписчиков. В итоге я завел канал, пока лидирую, но думаю, что мама нагонит (улыбается). Мне самому интересно смотреть, как другие хоккеисты делятся своими мыслями, показывают семейную жизнь, быт. Слежу за Суриным, Голдобиным. Это позволяет лучше узнать игрока.
– Тебе легко писать посты?
– С русским языком у меня все нормально, не испытываю никаких сложностей. Знаю, где поставить запятые, поэтому мне это только в кайф.
– У Егора Сурина ошибок многовато.
– И это его фишка. Он ведет канал от души, взял и написал в моменте – это классно, – сказал Привалов.
