Привалов из системы ЦСКА о Telegram-канале: «С мамой поспорили, у кого будет больше подписчиков. Слежу за Голдобиным, Суриным. Ошибки у Егора – его фишка»

Привалов о Telegram-канале: поспорил с мамой, у кого будет больше подписчиков.

16-летний нападающий системы ЦСКА Назар Привалов рассказал о том, что сподвигло его создать свой Telegram-канал.

– У тебя есть свой Telegram-канал. Зачем начал его вести?

– Скоро будет год, как веду его. Мы с мамой поспорили, у кого будет больше подписчиков. В итоге я завел канал, пока лидирую, но думаю, что мама нагонит (улыбается). Мне самому интересно смотреть, как другие хоккеисты делятся своими мыслями, показывают семейную жизнь, быт. Слежу за Суриным, Голдобиным . Это позволяет лучше узнать игрока.

– Тебе легко писать посты?

– С русским языком у меня все нормально, не испытываю никаких сложностей. Знаю, где поставить запятые, поэтому мне это только в кайф.

– У Егора Сурина ошибок многовато.

– И это его фишка. Он ведет канал от души, взял и написал в моменте – это классно, – сказал Привалов.

