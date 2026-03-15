Жаровский о 5:3 «Салавата» с «Шанхаем»: «Их легионеры чуть-чуть пожестче играли, может. Но все нормально. Здорово, что мы победили»

Александр Жаровский высказался о победе «Салавата» над «Шанхаем».

Форвард «Салавата Юлаева » Александр Жаровский высказался о победе над «Шанхаем» (5:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. 19-летний нападающий отметился голом и результативной передачей.

– Хороший матч, чуть-чуть ненужные пропустили голы. Будем готовиться дальше к плей-офф. Быстрая заброшенная шайба придала уверенности, так что это к лучшему, когда быстро забиваешь.

– В третьем периоде соперник старался переломить ход, забил два быстрых гола. Что случилось?

– Возможно, немного подрасслабились, что нельзя было делать. Хорошо, что успели забить и выиграть.

– Каково вам было играть против большого количества североамериканских легионеров?

– Да как обычно. Может быть, они чуть-чуть пожестче играли, вступали в единоборства. Но все нормально.

– Насколько важно было сегодня выиграть и прервать серию из поражений?

– Всегда приятно выигрывать. Здорово, что победили, – сказал Жаровский.