  • Жаровский о 5:3 «Салавата» с «Шанхаем»: «Их легионеры чуть-чуть пожестче играли, может. Но все нормально. Здорово, что мы победили»
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский высказался о победе над «Шанхаем» (5:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. 19-летний нападающий отметился голом и результативной передачей. 

– Хороший матч, чуть-чуть ненужные пропустили голы. Будем готовиться дальше к плей-офф. Быстрая заброшенная шайба придала уверенности, так что это к лучшему, когда быстро забиваешь.

– В третьем периоде соперник старался переломить ход, забил два быстрых гола. Что случилось?

– Возможно, немного подрасслабились, что нельзя было делать. Хорошо, что успели забить и выиграть.

– Каково вам было играть против большого количества североамериканских легионеров?

– Да как обычно. Может быть, они чуть-чуть пожестче играли, вступали в единоборства. Но все нормально.

– Насколько важно было сегодня выиграть и прервать серию из поражений?

– Всегда приятно выигрывать. Здорово, что победили, – сказал Жаровский. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Салавата»
Когда команда начинает пропускать всегда говорят подрасслабились, упустили нить игры а в чём причина, играйте до конца, не надо соперникам выказывать свои худшие качества. Ну а в целом хорошо что смогли доиграть до победы, но в плей офф соперники другого класса, почувствовав слабость шансы выиграть сведут к нулю.
Он задрафтован Монреалем а в Калгари проспали пока видели.
Жаровский Красавчик жаль что Кузнецов постоянно прихрамывает а так есть чему поучиться у наставника.. Огонь парень.... В Калгари спят и видят... 100%....
Хорошо, что забил. Молодец!
Начали бы ещё забивать Пименов, Алалыкин, Горшков как Жарик и Сучков.... Толпаровцы вы держали кубок МХЛ.... Нужно стремится к кубку КХЛ....Нужно немного желания. В крайнем случае, попросите у дяди Артура поставить щит с отверстиями в мертвых углах и пробуйте забить 15-20 шайб.... Желательно каждый день. Затем сама рука будет забивать....Была бы ЖАРА..... Сразу видно Сучков тренируется... Молодец.... Скоро плей-офф ... Удачи, удачи, удачи....
