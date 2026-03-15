Карлсон дебютирует за «Анахайм» в матче против «Монреаля». «Вашингтон» ранее обменял защитника, 17 лет выступавшего за «Кэпиталс»

Джон Карлсон дебютирует за «Анахайм» в матче против «Монреаля».

Защитник Джон Карлсон дебютирует за «Анахайм » в матче против «Монреаля », который состоится в ночь на 16 марта. Начало – в 2:00 по московскому времени.

Напомним, 6 марта «Вашингтон » обменял 36-летнего американца в «Дакс» на два драфт-пика.

Карлсон выступал в НХЛ только за «столичных» – с сезона-2009/10. Он провел за команду 1143 матча в регулярках – это 2-й показатель в истории клуба после Александра Овечкина.

В его активе 771 (166+605) очко при полезности «+114». В плей-офф Джон провел 137 матчей и добавил 78 (21+57) баллов. В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Кэпиталс».