Карлсон дебютирует за «Анахайм» в матче против «Монреаля». «Вашингтон» ранее обменял защитника, 17 лет выступавшего за «Кэпиталс»

Защитник Джон Карлсон дебютирует за «Анахайм» в матче против «Монреаля», который состоится в ночь на 16 марта. Начало – в 2:00 по московскому времени.
Напомним, 6 марта «Вашингтон» обменял 36-летнего американца в «Дакс» на два драфт-пика.
Карлсон выступал в НХЛ только за «столичных» – с сезона-2009/10. Он провел за команду 1143 матча в регулярках – это 2-й показатель в истории клуба после Александра Овечкина.
В его активе 771 (166+605) очко при полезности «+114». В плей-офф Джон провел 137 матчей и добавил 78 (21+57) баллов. В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Кэпиталс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Ничё так дебютирует. С ноги дверь в утятник открыл.
Это Лео Карлсон сегодня феерил. А Джон, о котором новость, ни одного очка не набрал.)
Не, ну полезность +1 у Джона, мб он это имел ввиду))
