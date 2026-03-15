«Торонто» продлил контракт с Ахтямовым на 3 года, зарплата – 900 тысяч долларов. 24-летний вратарь дебютировал в НХЛ в этом сезоне

«Торонто» продлил контракт с Артуром Ахтямовым на 3 года.

Пресс-служба «Торонто» объявила о продлении контракта с 24-летним голкипером Артуром Ахтямовым . Новое соглашение рассчитано на три года. В сезоне-2026/27 контракт будет двусторонним, а в чемпионатах-2027/28 и 2028/29 – односторонним. Средняя зарплата по соглашению составит 900 тысяч долларов в год.

Ахтямов в текущем сезоне водержал 18 побед в 32 матчах за «Торонто Марлис » в АХЛ , отражая в среднем 90,4% бросков при надежности 2,86. Ранее по ходу сезона Артур дебютировал в НХЛ : 14 декабря в матче против «Эдмонтона» (3:6) он отразил пять бросков, проведя на льду 10:32.

Голкипер был задрафтован «Торонто» в четвертом раунде под 106-м номером на драфте 2020 года.