Грегуар о КХЛ: «Тяжелая лига, одна из лучших в мире. Здесь много талантливых парней, сильных по технике и физически»

Грегуар из «Северстали» назвал КХЛ одной из лучших лиг в мире.

Канадский защитник «Северстали » Томас Грегуар назвал Fonbet КХЛ сильным чемпионатом.

«КХЛ – отличная лига. Это хорошая история для меня, потому всегда трудно вливаться в новую систему, клуб и лигу. Были некоторые изменения и адаптация, но я обожаю эту игру, и мне нравится в КХЛ.

Это тяжелая, сильная и отличная лига, одна из лучших в мире. Здесь много талантливых игроков, сильных парней по технике и физической силе», – сказал Грегуар.