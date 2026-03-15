Квартальнов о победе над «Локомотивом»: «Тяжелая игра для «Динамо» Минск, мощный соперник. Было много борьбы, вратари сделали большой вклад»

Главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов высказался о победе над «Локомотивом » (2:1 Б) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Тяжелая для нас игра. По буллитам Энес нас поднял, дал победить. Много чего не получалось, играли с чемпионом, с хорошей командой, которая умеет терпеть. Вратари сделали большой вклад.

Было много борьбы, не очень часто цеплялись в зоне, впустую бегали. «Локомотив» – мощная команда, справлялась с нами, у нас были проблемы с выходом из обороны. Моментов было не так много, в таких играх вратари играют решающую роль.

– Какая стратегия на оставшиеся игры «регулярки»?

– Может, кому‑то дадим отдохнуть. Ждем травмированных ребят. Надеюсь, кто‑то появится, – сказал Квартальнов.