Капризов о рекордном контракте в НХЛ: «Макдэвид подпишет на 20 млн долларов через 2-3 года. Кучеров, Мэттьюс тот же, все будут подписывать»

Капризов о рекордном контракте: через 2-3 года все будут подписывать на 20 млн.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о своем новом контракте с клубом. В сентябре прошлого года Капризов заключил соглашение с «Уайлд» на сумму 136 миллионов долларов за 8 лет.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин и экс-нападающий «Коламбуса» Никита Филатов встретились с Капризовым в рамках FONtour.

Никита Филатов : Давит ли на тебя самый большой контракт в истории лиги? Какие ощущения, или ты абстрагировался от этого?

Кирилл Капризов : Да нет. Надо просто продолжать играть. Сейчас 2-3 года пройдет, [другие игроки] по 20 [миллионов долларов в год] будут подписывать.

Андрей Аршавин : У него же рекордный контракт только со следующего года? Так ему еще не прилипло, он это еще не почувствовал. Он еще по старому [контракту] живет.

Кирилл Капризов : Думаю, через 2-3 года будут подписываться по 20 млн. Коннор [Макдэвид ], Мэттьюс тот же.

Никита Филатов : Кучер .

Кирилл Капризов : Кучер подпишет. Все будут подписывать. Слушай, так получилось, подписал 8-летний контракт.