Капризов о рекордном контракте в НХЛ: «Макдэвид подпишет на 20 млн долларов через 2-3 года. Кучеров, Мэттьюс тот же, все будут подписывать»
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о своем новом контракте с клубом. В сентябре прошлого года Капризов заключил соглашение с «Уайлд» на сумму 136 миллионов долларов за 8 лет.
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин и экс-нападающий «Коламбуса» Никита Филатов встретились с Капризовым в рамках FONtour.
Никита Филатов: Давит ли на тебя самый большой контракт в истории лиги? Какие ощущения, или ты абстрагировался от этого?
Кирилл Капризов: Да нет. Надо просто продолжать играть. Сейчас 2-3 года пройдет, [другие игроки] по 20 [миллионов долларов в год] будут подписывать.
Андрей Аршавин: У него же рекордный контракт только со следующего года? Так ему еще не прилипло, он это еще не почувствовал. Он еще по старому [контракту] живет.
Кирилл Капризов: Думаю, через 2-3 года будут подписываться по 20 млн. Коннор [Макдэвид], Мэттьюс тот же.
Никита Филатов: Кучер.
Кирилл Капризов: Кучер подпишет. Все будут подписывать. Слушай, так получилось, подписал 8-летний контракт.
Кучеру меньше, конечно.
..И его мотивация такая - "ну я же даю клубу шанЦ выиграть кубАк!" (с) ахахахаха
Хотя конечно лучше не жадничать, если мечтаешь о КС