  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Капризов о рекордном контракте в НХЛ: «Макдэвид подпишет на 20 млн долларов через 2-3 года. Кучеров, Мэттьюс тот же, все будут подписывать»
29

Капризов о рекордном контракте в НХЛ: «Макдэвид подпишет на 20 млн долларов через 2-3 года. Кучеров, Мэттьюс тот же, все будут подписывать»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о своем новом контракте с клубом. В сентябре прошлого года Капризов заключил соглашение с «Уайлд» на сумму 136 миллионов долларов за 8 лет.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин и экс-нападающий «Коламбуса» Никита Филатов встретились с Капризовым в рамках FONtour.

Никита Филатов: Давит ли на тебя самый большой контракт в истории лиги? Какие ощущения, или ты абстрагировался от этого?

Кирилл Капризов: Да нет. Надо просто продолжать играть. Сейчас 2-3 года пройдет, [другие игроки] по 20 [миллионов долларов в год] будут подписывать. 

Андрей Аршавин: У него же рекордный контракт только со следующего года? Так ему еще не прилипло, он это еще не почувствовал. Он еще по старому [контракту] живет. 

Кирилл Капризов: Думаю, через 2-3 года будут подписываться по 20 млн. Коннор [Макдэвид], Мэттьюс тот же.

Никита Филатов: Кучер

Кирилл Капризов: Кучер подпишет. Все будут подписывать. Слушай, так получилось, подписал 8-летний контракт. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: канал Fonbet в YouTube
logoНХЛ
logoОстон Мэттьюс
logoТоронто
logoЭдмонтон
деньги
logoКоннор Макдэвид
logoНикита Кучеров
logoМиннесота
logoАндрей Аршавин
logoНикита Филатов
logoТампа-Бэй
logoКирилл Капризов
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если МакДэвиду, Остону и Кучерову в их возрасте дадут 20млн, боюсь даже предположить, какой контракт будет у Селебрини.
Ответ Александр Колосов
МакДи и Кучер сделали скидки по своим нынешним контрактам, так что, канадцу спокойно дадут 20 на 5-7 лет.
Кучеру меньше, конечно.
Ответ Александр Колосов
Контракт одного игрока в любом случае может быть больше 20 процентов платежки
Это даже звучит смешно. Представьте условного лега в нашем футболе, который подписывается на зп - не большую, а меньшую.
..И его мотивация такая - "ну я же даю клубу шанЦ выиграть кубАк!" (с) ахахахаха
оправдания. типа не рвач.
Никита уже в возрасте будет в момент подписания нового контракта, плюс он не жадный, плюс во Флориде нет налога штата, а это экономия для игрока около 15%, т.ч. Никита подпишет новый контракт на теже деньги для себя по сути, возможно, на миллион больше, но вряд ли более чем на 1 миллион.
Скорее Селебрини контракт по 20 лямов подпишет.
Хотя конечно лучше не жадничать, если мечтаешь о КС
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
