16-летний форвард системы ЦСКА Привалов: «Нет такого, что я в школе строго три раза в неделю: иногда чаще. Лучше сосредоточиться на хоккее, потом можно думать об университете»
16-летний нападающий системы ЦСКА Назар Привалов рассказал, как часто посещает общеобразовательную школу и поделился мнением о важности получения образования.
– Успеваешь учиться в школе?
– Да, стараюсь.
– Как часто тебя можно увидеть в школе?
– По-разному. Нет такого, что я хожу строго три раза в неделю. Иногда чаще, иногда реже, но стараюсь учиться. Этого никто не отменял – нужно окончить 11-й класс, выпуститься.
– Сложно учиться экстерном?
– Сложнее, чем обычно. Но лучше сейчас сосредоточиться на хоккее. Потом уже можно думать об университете.
– А учиться нравится? Хочешь забыть школу как страшный сон или как неизбежный этап жизни?
– Как и всем спортсменам, иногда это не в кайф. Бывает, не походишь месяц на уроки и сказать ничего не можешь, если не читаешь, не готовишься. Школу буду вспоминать с теплом. Для любого ребенка и подростка это хорошее время. И когда все закончится, буду думать, что мог ценить это больше.
– Есть любимые предметы?
– Всегда нравилась география. Сейчас больше внимания уделяю предметам, которые нужно сдавать. Люблю русский язык, сочинения писать, например. Даже на Кубок Вызова брал с собой сборник заданий для подготовки к ЕГЭ. Больше концентрируюсь на предметах, которые надо сдавать.
– Сейчас многие школьники используют нейросети. Пользуешься ими?
– Нет. Стараюсь делать все сам, потому что понимаю: на ЕГЭ ни у кого не спишешь, всего нужно добиваться своим трудом.
– Учителя идут тебе навстречу?
– Да, мне очень повезло с учителями и директором. Они понимают мой график, могут отпустить, когда это необходимо. Но при этом спрашивают строго, требуют результат. И в то же время поддерживают – смотрят мои игры, в школе объявляют, когда забиваю или когда команда выигрывает. Вся школа следит. Особенно благодарен нашему директору Ирине Викторовне – она ярый фанат. Как люди и как профессионалы учителя у нас отличные, – сказал Привалов.
Вот нападающий московского «Спартака» и сборной СССР Владимир Шадрин, которго в 16 лет подтянули в основу, окончил специализированную физико-математическую школу №52 при МГУ имени Михаила Ломоносова с серебряной медалью. Тоже, наверное, страдал.
Это было лет 60 назад.
Посыл Назара вполне понятен. Понимаю, что людям 40+ и далёким от спорта такие слова сложно воспринимать.
Какая хрен разница когда это было?
Вы хотите поговрить об уровне образования, уровне спортивного мастерства, требованиях в этих двух составляющих? Или об отношении к делу?
Какой "посыл Назара", кроме отношения к учёбе ещё можно рассмотреть? Какое восприятие в "40+" и какой уровень "далёкости от спорта" вы кому приписываете? 40+? Что, началось примитивное противопоставление "всего дремучего" "всему продвинутому"? Российская Империя? Она здесь причём? Дешёвый наброс с натянутой аналогией? Шадрин — это пример отношения к делу. Вам ещё охапку накидать за шиворот вашего просвещения об отоношении других, отличных от Назара спортсменов к учёбе? Ищущий да обрящет так-то.
Говорит вам Люзенков, умный мужик, учитесь!