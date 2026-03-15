16-летний форвард системы ЦСКА Привалов: «Нет такого, что я в школе строго три раза в неделю: иногда чаще. Лучше сосредоточиться на хоккее, потом можно думать об университете»

Назар Привалов о школе: стараюсь учиться, лучше сосредоточиться на хоккее.

16-летний нападающий системы ЦСКА Назар Привалов рассказал, как часто посещает общеобразовательную школу и поделился мнением о важности получения образования.

– Успеваешь учиться в школе?

– Да, стараюсь.

– Как часто тебя можно увидеть в школе?

– По-разному. Нет такого, что я хожу строго три раза в неделю. Иногда чаще, иногда реже, но стараюсь учиться. Этого никто не отменял – нужно окончить 11-й класс, выпуститься.

– Сложно учиться экстерном?

– Сложнее, чем обычно. Но лучше сейчас сосредоточиться на хоккее. Потом уже можно думать об университете.

– А учиться нравится? Хочешь забыть школу как страшный сон или как неизбежный этап жизни?

– Как и всем спортсменам, иногда это не в кайф. Бывает, не походишь месяц на уроки и сказать ничего не можешь, если не читаешь, не готовишься. Школу буду вспоминать с теплом. Для любого ребенка и подростка это хорошее время. И когда все закончится, буду думать, что мог ценить это больше.

– Есть любимые предметы?

– Всегда нравилась география. Сейчас больше внимания уделяю предметам, которые нужно сдавать. Люблю русский язык, сочинения писать, например. Даже на Кубок Вызова брал с собой сборник заданий для подготовки к ЕГЭ. Больше концентрируюсь на предметах, которые надо сдавать.

– Сейчас многие школьники используют нейросети. Пользуешься ими?

– Нет. Стараюсь делать все сам, потому что понимаю: на ЕГЭ ни у кого не спишешь, всего нужно добиваться своим трудом.

– Учителя идут тебе навстречу?

– Да, мне очень повезло с учителями и директором. Они понимают мой график, могут отпустить, когда это необходимо. Но при этом спрашивают строго, требуют результат. И в то же время поддерживают – смотрят мои игры, в школе объявляют, когда забиваю или когда команда выигрывает. Вся школа следит. Особенно благодарен нашему директору Ирине Викторовне – она ярый фанат. Как люди и как профессионалы учителя у нас отличные, – сказал Привалов.