  • Хартли после 1:2 с «Динамо» Минск: «В плей‑офф соперников не выбирают. Если хочешь кубок, надо побеждать. Мы уважаем все команды»
Боб Хартли высказался после поражения «Локомотива» от минского «Динамо».

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Динамо» Минск (1:2 Б) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ. 

– Поздравляю «Динамо» с победой. Игра была хорошей, интересной. Обе команды имели достаточное количество голевых моментов, здорово сыграли вратари.

– Почему не играл Егор Сурин?

– У него небольшая травма, надеемся, что с «Металлургом» будет в строю.

– Буллиты – это мастерство или должна быть удача?

– Мастерство игроков, вратарей и везение.

– Хотели бы сыграть с «Динамо» на более поздней стадии плей‑офф?

– В плей‑офф соперников не выбирают, всегда говорил: если хочешь выиграть кубок, не важно, кто соперник, надо побеждать. Мы уважаем все команды, которые вышли в плей‑офф, – сказал Хартли.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
