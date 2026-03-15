Хартли после 1:2 с «Динамо» Минск: «В плей‑офф соперников не выбирают. Если хочешь кубок, надо побеждать. Мы уважаем все команды»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Динамо» Минск (1:2 Б) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
– Поздравляю «Динамо» с победой. Игра была хорошей, интересной. Обе команды имели достаточное количество голевых моментов, здорово сыграли вратари.
– Почему не играл Егор Сурин?
– У него небольшая травма, надеемся, что с «Металлургом» будет в строю.
– Буллиты – это мастерство или должна быть удача?
– Мастерство игроков, вратарей и везение.
– Хотели бы сыграть с «Динамо» на более поздней стадии плей‑офф?
– В плей‑офф соперников не выбирают, всегда говорил: если хочешь выиграть кубок, не важно, кто соперник, надо побеждать. Мы уважаем все команды, которые вышли в плей‑офф, – сказал Хартли.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
