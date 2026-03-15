Хартли после 1:2 с «Динамо» Минск: «В плей‑офф соперников не выбирают. Если хочешь кубок, надо побеждать. Мы уважаем все команды»

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли прокомментировал поражение от «Динамо» Минск (1:2 Б) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Поздравляю «Динамо» с победой. Игра была хорошей, интересной. Обе команды имели достаточное количество голевых моментов, здорово сыграли вратари.

– Почему не играл Егор Сурин?

– У него небольшая травма, надеемся, что с «Металлургом» будет в строю.

– Буллиты – это мастерство или должна быть удача?

– Мастерство игроков, вратарей и везение.

– Хотели бы сыграть с «Динамо» на более поздней стадии плей‑офф?

– В плей‑офф соперников не выбирают, всегда говорил: если хочешь выиграть кубок, не важно, кто соперник, надо побеждать. Мы уважаем все команды, которые вышли в плей‑офф, – сказал Хартли.