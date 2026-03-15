Недопекин о фильмах: «Я фанат «Темного рыцаря» Нолана. Это не просто фильм про супергеройство, из него можно почерпнуть многое. К такому же кино относится «Кунг-фу Панда»

  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
8

Нападающий СКА Никита Недопекин рассказал о своих любимых фильмах, отметив картину «Темный рыцарь» режиссера Кристофера Нолана. 

– У вас на чехле Бэтмен. Вы фанат фильмов или комиксов?

– Я фанат «Темного рыцаря» Кристофера Нолана. Мне нравится именно этот фильм, потому что в нем есть глубокий смысл. Это не просто картина про супергеройство, из нее можно почерпнуть многое, касающееся жизненных обстоятельств и решения проблем.

К такому же кино относится первая часть «Кунг-фу Панды». Я вообще считаю, что этот мультик больше для взрослой аудитории, но и детей он учит правильным вещам. Еще отмечу фильмы «В бой идут одни старики», «Битва за Севастополь», «Начало» и «Довод», – сказал Недопекин. 

Недопекин о том, чем славится Дагестан: «Горы, реки, каньоны. Вождение. Это можно заметить уже в такси из аэропорта, когда твоя жизнь висит на волоске. Просто сумасшествие»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
logoНикита Недопекин
logoСКА
кино
logoКХЛ
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень рекомендую (раз уж "Стариков" упомянули) фильм и книгу "В августе 44-го…". 2000 года. Плеяда звёзд наших, снимали максимально приближенно к сюжету книги (автору Богомолову не очень понравилось, но слава богу до "Августа" 2025 года он не дожил, вот где комикс и треш).
Поддерживаю
Недавно прочитал с удовольствием
Нолан крут, но за Одиссею страшно после трейлера…
Ну сейчас всё с тревогой воспринимаешь, особенно когда современные творцы за классику берутся:) Ну если что можно будет "Одиссея" Кончаловского посмотреть, если уж фильм Нолана совсем блевотные позывы начнёт вызывать, кстати давно не пересматривал:)
а как Оппенгеймер?
один из фильмов в ряд как будто вставлен. Но рассуждения очень достойные!
Ну почему же? Все фильмы реально достойные, мне вот тоже нравятся. Ну кроме конг-фу панда, не фанат просто подобной мультипликации, а у меня любимый мульт с детства и по сей день это сто процентов наш Маугли, там прекрасно всё.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
