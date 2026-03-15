Недопекин о фильмах: «Я фанат «Темного рыцаря» Нолана. Это не просто фильм про супергеройство, из него можно почерпнуть многое. К такому же кино относится «Кунг-фу Панда»

Форвард СКА Недопекин: я фанат «Темного рыцаря» Кристофера Нолана.

Нападающий СКА Никита Недопекин рассказал о своих любимых фильмах, отметив картину «Темный рыцарь» режиссера Кристофера Нолана.

– У вас на чехле Бэтмен. Вы фанат фильмов или комиксов?

– Я фанат «Темного рыцаря» Кристофера Нолана. Мне нравится именно этот фильм, потому что в нем есть глубокий смысл. Это не просто картина про супергеройство, из нее можно почерпнуть многое, касающееся жизненных обстоятельств и решения проблем.

К такому же кино относится первая часть «Кунг-фу Панды». Я вообще считаю, что этот мультик больше для взрослой аудитории, но и детей он учит правильным вещам. Еще отмечу фильмы «В бой идут одни старики», «Битва за Севастополь», «Начало» и «Довод», – сказал Недопекин.

