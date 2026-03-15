«Динамо» Минск прервало серию из 4 поражений, обыграв «Локомотив» по буллитам. Команда Квартальнова начнет плей-офф на домашнем льду

Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» и прервало серию из 4 поражений подряд.

Минское «Динамо » обыграло «Локомотив » (2:1 Б) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ, прервав серию из 4 поражений кряду.

Ранее минчане уступили в играх против СКА (3:4), «Динамо» (4:6), СКА (1:2 ОТ) и «Металлурга» (0:3).

Команда под руководством Дмитрия Квартальнова идет 2-й на Западе, набрав 85 очков после 66 встреч. Минчане обеспечили себе старт плей-офф на домашнем льду.

«Локомотив» лидирует в Западной конференции. У команды тренера Боба Хартли 96 баллов после 67 игр.