Каменский о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: «Шансы есть, без нас страдает мировой хоккей. Не надо сидеть сложа руки – никто ничего не сделает без наших усилий»

Каменский о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: шансы есть, надо работать.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о возможном обращении Федерации хоккея России (ФХР) и министерства спорта РФ в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил , что организация может подать в суд на ИИХФ, чтобы добиться возвращения на международные турниры.

«Положительно отношусь к этой возможности. Шансы на положительное решение есть, если правильно работать. Нужно всем вместе работать и убедить людей, принимающих решение, что без нашего хоккея страдает мировой хоккей. А так и есть.

Не надо сидеть сложа руки, потому что без наших усилий никто ничего не сделает», – сказал Каменский.

