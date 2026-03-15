  Каменский о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: «Шансы есть, без нас страдает мировой хоккей. Не надо сидеть сложа руки – никто ничего не сделает без наших усилий»
11

Каменский о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: «Шансы есть, без нас страдает мировой хоккей. Не надо сидеть сложа руки – никто ничего не сделает без наших усилий»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о возможном обращении Федерации хоккея России (ФХР) и министерства спорта РФ в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что организация может подать в суд на ИИХФ, чтобы добиться возвращения на международные турниры.

«Положительно отношусь к этой возможности. Шансы на положительное решение есть, если правильно работать. Нужно всем вместе работать и убедить людей, принимающих решение, что без нашего хоккея страдает мировой хоккей. А так и есть.

Не надо сидеть сложа руки, потому что без наших усилий никто ничего не сделает», – сказал Каменский.

Плющев о возможном иске к ИИХФ: «Что мешало раньше? Ждут, что Путин будет заниматься вопросом возвращения сборной, видимо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Чот на Олимпиаде я страдающих хоккейных лиц не видал.
Ответ Алексей Каракорум
Канада так страдала, что пыталась с четвертьфинала вылететь )
Если кто то страдает, то он и должен предпринимать усилия, чтобы не страдать. Так кто страдает на самом деле)?
Вы же стали независимы от ИИХФ, играйте в КХЛ забейте на сборные
Так страдают, что даже кушать не могут
Я не пойму, а почему Каменский так озабочен страданиями мирового хоккея, а не нашего?
Ответ Дмитрий К1986
А почему он так уверен что страдают? Судя по олимпиаде мировой хоккей наслаждается
Валер… может мы страдаем без мирового хоккея, они без нас вроде цветут и пахнут
Ощущение, что это трепачи по поводу возвращения и исков живут в другом мире... Если мы выиграем суд, то никто не будет решение суда выполнять. Кейс решение суда по иску ФНТР к Европейскому союзу настольного тенниса по поводу дискриминации и бана...тогда в феврале наши клубы забанили перед вторым полуфинальном матчем лиги чемпионов по настольному теннису. Тогда Факел Газпрома был явным фаворитом турнира. + Недопуск на ЧЕ. В итоге суд признал что это дискриминация и ничего не сделали...как не играем в ЛС и ЧЕ так и не играем... Только в коммерческих турнирах серии WTT играем
Надо же, как они озаботились страданиями крохея!
Лучше, конечно, помучиться.(с)
