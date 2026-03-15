  Лав о 3:5 с «Салаватом»: «Шанхай» играл неплохо и мог победить. Не понравилось начало матча – мы выглядели растерянными»
Лав о 3:5 с «Салаватом»: «Шанхай» играл неплохо и мог победить. Не понравилось начало матча – мы выглядели растерянными»

Главный тренер «Шанхая» Митч Лав прокомментировал поражение в игре FONBET КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:5).

– Расстроены результатом, мы играли неплохо, могли победить. Не понравилось начало матча, выглядели растерянными, не знали, что делать. Второй период был лучше, третий период мне понравился. Четвертый гол стал решающим в этом матче. Пытались сравнять счет, надо отдать должное ребятам, но свои моменты не использовали.

За 29 дней мы сыграли 10 матчей на выезде, очень много летаем. Возможно, с этим связано начало игры. В каких‑то ситуациях сами себя ставим в затруднительное положение.

– Насколько серьезно повреждение Тихомирова?

– Пока не получилось пообщаться с медицинским штабом. Как только вернемся в Петербург, проанализируем его состояние, посмотрим, когда он сможет вернуться.

– Тяжело работать с коллективом, который уже не ставит спортивных целей в сезоне? И какое будущее у вас в клубе?

– Провожу время с командой, анализирую. Все наши игроки заинтересованы в том, чтобы получить работу на следующий сезон в нашем клубе или в другом, – сказал Лав.

Кузнецов травмировался в игре «Салавата» с «Шанхаем», заявил Козлов: «Он приступил к лечению, о сроках сказать не могу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
2 комментария
Мог но не смог, а мог еще и кубок Гагарина выиграть!!! Но не смог!!!
Ответ Дмитрий Щербина
Кстати Гагарин тоже много летал, но смог стать первым.
Ги Буше о матче против Лава: «Против канадцев и американцев я и дома могу тренировать. Мне интереснее играть против российских тренеров. Люблю учиться, сравнивать»
13 марта, 20:57
Плющев о тренере «Шанхая» Лаве: «Канадский мальчик – странный персонаж с проблемами на родине. Все проиграл, а мы не устаем его облизывать – театр абсурда»
9 марта, 13:45
