Лав о 3:5 с «Салаватом»: «Шанхай» играл неплохо и мог победить. Не понравилось начало матча – мы выглядели растерянными»

Лав о 3:5 с «Салаватом»: «Шанхай» играл неплохо и мог победить.

Главный тренер «Шанхая » Митч Лав прокомментировал поражение в игре FONBET КХЛ с «Салаватом Юлаевым » (3:5).

– Расстроены результатом, мы играли неплохо, могли победить. Не понравилось начало матча, выглядели растерянными, не знали, что делать. Второй период был лучше, третий период мне понравился. Четвертый гол стал решающим в этом матче. Пытались сравнять счет, надо отдать должное ребятам, но свои моменты не использовали.

За 29 дней мы сыграли 10 матчей на выезде, очень много летаем. Возможно, с этим связано начало игры. В каких‑то ситуациях сами себя ставим в затруднительное положение.

– Насколько серьезно повреждение Тихомирова?

– Пока не получилось пообщаться с медицинским штабом. Как только вернемся в Петербург, проанализируем его состояние, посмотрим, когда он сможет вернуться.

– Тяжело работать с коллективом, который уже не ставит спортивных целей в сезоне? И какое будущее у вас в клубе?

– Провожу время с командой, анализирую. Все наши игроки заинтересованы в том, чтобы получить работу на следующий сезон в нашем клубе или в другом, – сказал Лав.

