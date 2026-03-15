Тренер «Сочи» Михайлов о 2:3 с «Амуром»: вопросов к пацанам нет – они бьются.

Главный тренер «Сочи » Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение команды от «Амура » (2:3) в матче FONBET КХЛ.

– Первый период начали не очень активно, многие ребята адаптировались. Во втором периоде отодвинули игру к воротам соперника, забили гол. В третьем периоде забили еще раз, но в концовке допустили ошибку, «Амур» забросил на одну шайбу больше.

– Довольны тем, как команда в непростом графике сыграла?

– Пять игр за семь дней – непростой график, много травмированных. Еще один защитник поехал на обследование.

Вопросов к пацанам нет, они бьются, головой прыгают под шайбу. Ребята проявили себя достойно. На каждого из них мы рассчитываем, но ошибки в последних играх… Все в одну шайбу в концовке. Физиологию не обманешь, есть переутомление, поэтому вынуждены делать ротацию, – сказал Михайлов.

Андриевский о 3:2 с «Сочи»: «В подсознании сидело, что «Амуру» надо выиграть – решили сыграть на удержание и пропустили ненужный гол. Идем дальше»