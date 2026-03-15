  «Торонто» требовал надолго дисквалифицировать Гудаса за фол на Мэттьюсе. Ассоциация игроков ответила, что за удар коленом отстраняли на 1-2 матча в 12 из 15 случаев (Эллиотт Фридман)
«Торонто» требовал длительную дисквалификацию для Гудаса.

По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг требовал отстранить на долгий срок защитника «Анахайма» Радко Гудаса за фол на Остоне Мэттьюсе.

Капитан «Мэйпл Лифс» получил удар коленом в колено и досрочно завершил сезон из-за разрыва связок и ушиба четырехглавой мышцы бедра.

«Треливинг сказал: «Это плохо для лиги, это наш капитан и лучший игрок. Представьте, если бы мы боролись за плей-офф, что, если бы он пропустил из-за этого плей-офф?»

В клубе считали, что удар Мэтта Кука коленом по Тайсону Бэрри из «Колорадо» в плей-офф 2014 года – похожий случай. Они настойчиво доказывали, что Гудас должен быть сурово наказан.

«Анахайм» защищал своего игрока, заявив, что он ни разу за последние семь лет не был дисквалифицирован.

Ассоциация игроков сказала: «Смотрите, 12 из последних 15 дисквалификаций за удары коленом были на одну или две игры». Они балансировали на тонкой грани, представляя интересы как Мэттьюза, так и Гудаса», – сказал Фридман.

35-летний Гудас четырежды получал отстранения за карьеру в НХЛ: в общей сложности на 21 игру. Последняя дисквалификация была в 2019 году, а самая длительная – 10-матчевая в 2017 году за удар клюшкой по шее.

Агент Мэттьюса о дисквалификации Гудаса на 5 матчей: «Нелепое и смешное наказание. Департамент безопасности игроков должен быть отстранен»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Отстраняли на 1-2, потому департамент возглавляет конченный Паррос. Это смешно, но на реддите куча комментариев в духе: ненавижу Торонто, но гудаша надо гнать из лиги)
Чел за пару недель сломал двух будущих членов Зала Славы, а ему 5 матчей дисквала? Такими темпами всех звёзд переломают, и будут играть одни Гудасы...
Пока он не доведет кого то до полусмерти ничего не сделают. Рассмотрение дела в стиле: когда yбьют тогда звоните.
Гудаса гнать из НХЛ за такие грязные приемчики
