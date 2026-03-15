«Торонто» требовал надолго дисквалифицировать Гудаса за фол на Мэттьюсе. Ассоциация игроков ответила, что за удар коленом отстраняли на 1-2 матча в 12 из 15 случаев (Эллиотт Фридман)

«Торонто» требовал длительную дисквалификацию для Гудаса.

По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, генеральный менеджер «Торонто » Брэд Треливинг требовал отстранить на долгий срок защитника «Анахайма » Радко Гудаса за фол на Остоне Мэттьюсе .

Капитан «Мэйпл Лифс» получил удар коленом в колено и досрочно завершил сезон из-за разрыва связок и ушиба четырехглавой мышцы бедра.

«Треливинг сказал: «Это плохо для лиги, это наш капитан и лучший игрок. Представьте, если бы мы боролись за плей-офф, что, если бы он пропустил из-за этого плей-офф?»

В клубе считали, что удар Мэтта Кука коленом по Тайсону Бэрри из «Колорадо» в плей-офф 2014 года – похожий случай. Они настойчиво доказывали, что Гудас должен быть сурово наказан.

«Анахайм» защищал своего игрока, заявив, что он ни разу за последние семь лет не был дисквалифицирован.

Ассоциация игроков сказала: «Смотрите, 12 из последних 15 дисквалификаций за удары коленом были на одну или две игры». Они балансировали на тонкой грани, представляя интересы как Мэттьюза, так и Гудаса», – сказал Фридман.

35-летний Гудас четырежды получал отстранения за карьеру в НХЛ: в общей сложности на 21 игру. Последняя дисквалификация была в 2019 году, а самая длительная – 10-матчевая в 2017 году за удар клюшкой по шее.

Агент Мэттьюса о дисквалификации Гудаса на 5 матчей: «Нелепое и смешное наказание. Департамент безопасности игроков должен быть отстранен»