Андриевский о 3:2 с «Сочи»: «В подсознании сидело, что «Амуру» надо выиграть – решили сыграть на удержание и пропустили ненужный гол. Идем дальше»

Андриевский о 3:2 с «Сочи»: в подсознании сидело, что «Амуру» надо выиграть.

Главный тренер «Амура » Александр Андриевский прокомментировал победу над «Сочи » (3:2) в матче FONBET КХЛ. Хабаровчане забросили победную шайбу за 22 секунды до конца третьего периода.

«Игра сложилась тяжело. Вели 2:0, где‑то в подсознании сидело, что нам надо обязательно выиграть, решили сыграть на удержание счета. Пропустили ненужный второй гол, соперник в конце подарил нам шанс поиграть в большинстве, и мы им воспользовались.

Главное, что выиграли, идем дальше», – сказал Андриевский.

«Амур» занимает девятое место на Востоке с 60 баллами в 66 матчах. На восьмом месте идет «Сибирь» с 63 очками после 65 игр.