Кузнецов травмировался в игре «Салавата» с «Шанхаем», заявил Козлов: «Он приступил к лечению, о сроках сказать не могу»

Нападающий «Салавата Юлаева » Евгений Кузнецов травмировался в матче FONBET КХЛ с «Шанхаем » (5:3), заявил главный тренер уфимцев Виктор Козлов .

33-летний форвард отметился двумя голевыми передачами, но не смог завершить встречу из-за повреждения.

– Играли два хороших соперника, каждый хотел выиграть. Хороший быстрый гол, после была небольшая пауза как в моментах, так и в следующем голе. Соперник начал наглеть, заставлять нас ошибаться. Мы вытерпели в обороне, ребята смогли забить еще голы, в меньшинстве хорошо справились. Огромное спасибо болельщикам, сегодня была полная арена.

– Пятое‑шестое место в конференции, которое команда займет, как оцените?

– Исходя из того, как начали сезон, команда провела большую работу.

– Кузнецов ударился в борт. Как его состояние?

– Доктор примерно определил повреждение. Они приступили к лечению, но о сроках я сказать не могу.

– Есть вероятность, что не сыграет в следующем матче?

– Такая вероятность есть.

– Евгений сегодня сделал две голевые передачи. Не жадничал?

– Он никогда не был жадным, всегда выводил партнеров на хорошие позиции, – сказал Козлов.

В этом сезоне Кузнецов провел 18 матчей за «Салават» и набрал 18 (6+12) очков при полезности «плюс 6».

Вязовой, лежа на льду, отбил шайбу щитком, приподняв ногу. Вратарь «Салавата» отразил все 6 бросков «Шанхая» в 1-м периоде